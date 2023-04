Musiker zaubern „Lichtblicke“ in die Katt

Musikerin Christina Lux präsentiert ihr Album „Leise Bilder“ in Wermelskirchen.

Christina Lux und Oliver George gastieren am 29. April in Wermelskirchen

Von Joachim Rüttgen

Wermelskirchen. Wenn die Ankündigung für ein Konzert und über eine Künstlerin schon so anfängt, dann dürfen sich die Besucher und Zuhörer in der Kattwinkelschen Fabrik am Samstag, 29. April, 20 Uhr, auf einen außergewöhnlichen Auftritt freuen: „Sie ist vielleicht Deutschlands wunderbarster Geheimtipp!“, steht dort geschrieben über Christina Lux feat. Oliver George und ihr Programm „Lichtblicke“.

Seit den 90er Jahren auf den Bühnen unterwegs

Lux ist schon seit den 90er Jahren eine Lichtgestalt unter den vielen Singern / Songwritern. Klar und tiefgehend sind die Texte. Eindringlich und warm ihre Stimme. Dazu runde, toll arrangierte Songs mit feinen Melodien. „Sie steht auf für die Dinge, die sie bewegen, und packt sie in Musik und Poesie“, verspricht der Veranstalter.

Ihr Song „Was zählt für Dich“ wurde 2020 mit dem Liederpreis der Liederbestenliste ausgezeichnet. Sie schaffe es auch mit den tiefgehenden Themen, viel Leichtigkeit und Humor zu bewahren und mit ihrer Poesie Geschichten so zu erzählen, dass sie einen liebevoll in die eigene Geschichte entführen.

Ihr Album „Leise Bilder“, das sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Oliver George geschrieben und produziert hat, wurde 2018 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik als eine der künstlerisch herausragenden Neuveröffentlichungen ausgezeichnet. Ihr neues Album „Lichtblicke“ erschien im November 2021.

„Christina Lux ist eine wunderbare Gitarristin mit sehr eigenem Stil, die ihre Musik mit beeindruckender Präsenz live immer wieder neu zelebriert“, heißt es in der Konzertankündigung für den Auftritt in der Katt. Zusammen mit George (Drums, Gitarre, Gesang) ließen sich beide mit großer Spielfreude aufeinander ein und es sei erstaunlich, wie raumfüllend und intensiv nur zwei Musiker sein könnten. „Die berührende Musikalität und Bandbreite von Christina Lux und Oliver George ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich gut“, teilt der Veranstalter mit.

Die aus Karlsruhe stammende und heute in Köln lebende Musikerin arbeitete schon mit Edo Zanki, Laith al Deen, Purple Schulz, Fury In The Slaughterhouse, Jon Lord (Deep Purple), Chris Jones, Mick Karn und Stoppok zusammen Sie tourte mit Paul Young, Tuck & Patti, Long John Baldry, Status Quo, Midge Ure, Henrik Freischlader, Astrid North und Regy Clasen.

Karten für das Konzert am 29. April in der Kattwinkelschen Fabrik (20 Uhr, Einlass 19 Uhr) kosten 22 Euro an der Abendkasse und 18 Euro im Vorverkauf: termine.rga.de