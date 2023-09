Musiker aus den Niederlanden lieben das Bergische

Für die Band PAEM ist es eine Art Heimspiel.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. PAEM, das klingt wie ein Knall, wie ein „Schwupps, da sind wir“, wie ein Heureka. Und ein bisschen etwas davon hat auch die gleichnamige niederländisch-bergische Band. PAEM, das steht für Pieter Metselaar (Gitarre), Aenne Schulte (Gesang) und Michiel Stander (Bass). Aenne (eigentlich: Anne) Schulte ist Wermelskirchenerin und lebte längere Zeit in den Niederlanden. Dort fand sie ihre Musiker-Kollegen – und gründete erst eine andere Band, später wurde daraus PAEM.

Das Trio tritt am heutigen Samstag schon zum vierten Mal im Haus Eifgen auf. Und inzwischen ist das Konzert nicht nur für die Sängerin Aenne Schulte ein Heimspiel: „Meine niederländischen Freunde haben das Bergische absolut schätzen gelernt, mögen das bergische Bier und die Currywurst“, sagt sie lachend. So ist es fast Ehrensache, dass die Currybrüder Hardy und Wim Schwanke wie bei den letzten Konzerten auch diesmal wieder ihren Stand vor dem Haus Eifgen aufschlagen werden und die Besucher verköstigen. Erwartet werden viele Gäste, Freunde und Fans.

PAEM sind eine Coverband, die sich an verschiedene Genres herantraut. So gibt es eher ruhige Stücke wie „Walk on the wild side“ von Lou Reed. Aber auch viele Mitsingstücke wie „I’m yours“ von Jason Mraz oder „Sunny“ von Bobby Hebb. Und die werden im Haus Eifgen besonders beliebt sein, denn PAEM hat zahlreiche Fans.

30 Niederländer kommen als Fangemeinde

Alles in allem soll aber eine Überraschung sein, was heute Abend von der Bühne erklingen wird. „Wir haben uns viel vorgenommen; entsprechend lang soll der Abend werden“, sagt Aenne Schulte, die zugibt, immer noch ein wenig Lampenfieber vor den Auftritten in ihrer Heimatgemeinde zu verspüren.

Aber nicht nur für die talentierte Sängerin, die seit einiger Zeit auch als Frontfrau der Jazzband Satin Doll auf der Bühne steht, ist der Auftritt in Wermelskirchen etwas Besonderes. „Auch die Niederländer haben die Stadt und die Umgebung absolut schätzen gelernt“, sagt sie. So reisten gestern bereits etwa 30 Fans aus dem Nachbarland an, die bis Sonntag allesamt im Hotel Zur Eich oder Zum Schwanen übernachten. Und einige von ihnen haben sogar schon mal Urlaub in der Umgebung gemacht, sich über Airbnb in Dhünn oder Dabringhausen eingemietet und mit dem Rad oder zu Fuß die Region erkundet. „Für die ist das Kontrastprogramm zur Landschaft in den Niederlanden“, sagt Aenne Schulte. „Sie mögen die bergige Landschaft, die Leute und eben auch ein paar kulinarische Sachen, die sie zu Hause nicht so haben.“

Als Dankeschön gibt es heute ein kleines, feines Konzert im Eifgen.

Samstag, 9. September, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Haus Eifgen, die Künstler bitten um eine Spende.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Ein Haus mit Charme

Das Haus Eifgen hat sich im Laufe der Jahre zu einem Juwel entwickelt. Die Kulturinitiative hat das ehemalige Gasthaus nach langem Leerstand gemietet und zu einem Soziokulturellen Zentrum entwickelt. Im Mai 2019 wurde dann die Genossenschaft „Kulturhaus Eifgen“ gegründet, die das Haus kaufte und an den gemeinnützigen Verein verpachtete. Mehr als 100 Konzerte finden pro Jahr inzwischen auf der „Bühne“ statt. Samstags ist das Haus frei für private Feiern, mit denen die Finanzierungs- und Betriebskosten bestritten werden sollen.

Möglicherweise waren die Initiatoren gar nicht sicher, wie viel Potenzial in dem Konzept steckt, als sie die Genossenschaft gründeten. Zumindest war es ihr Plan, die Räume, respektive den schönen Garten drumherum so oft wie möglich mit Besuchern voll zu bekommen. Und dieser Plan ging auf. Nun muss es nur noch gelingen, auch etwas jüngeres Publikum anzulocken. Mit Konzerten wie dem vom Samstag könnte das klappen.