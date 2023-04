Musik entwickelt spröden Charme

Roland Vossebrecker gab ein Benefizkonzert.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist sicherlich nicht die leichteste Musikauswahl für einen ganz normalen Sonntagmorgen. Verbindet man mit Konzerten dieser Art doch eher leichte Caféhaus-Klänge, vielleicht ein paar Streicher, die zusammen mit einem Klavier und Gesang gefällige Melodien zu Kaffee und Kuchen zum Besten geben.

Ganz anders ist das, was in den Bürgerhäusern zu hören ist. Roland Vossebrecker, Komponist, Pianist und Klavierlehrer aus Bergisch Gladbach, ist zu Gast und spielt sein umfangreiches Solo-Werk „Das Klavierbuch“ von 2004. Es handelt sich dabei zudem um eine Benefiz-Veranstaltung. Denn der 58-Jährige gibt seit 2015 regelmäßige Konzerte, bei denen er Geld für die Hilfsorganisation Oxfam sammelt. Und wie die Themen, denen sich Oxfam widmet – der Kampf gegen Ungerechtigkeit und die Arbeit in der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe –, ist auch die Musik, die Vossebrecker in seinem „Klavierbuch“ komponiert hat.

Sperrig, laut, bisweilen auch dissonant, oft von tiefen Tönen geprägt, wirkt das vierteilige, umfangreiche Werk. Eingängigkeit und Gefälligkeit sind keine Vokabeln, die einem zur Beschreibung in den Sinn kommen. Und doch – wenn man sich darauf einlässt, entwickeln die insgesamt 34 Stücke, die in vier Teile gegliedert sind, einen spröden Charme, nicht im eigentlichen Sinne schön, eher der ungeschliffene Diamant als das fertige Schmuckstück.

Es ist Piano-Poesie, ausufernd, schwelgerisch, selten nur leise, aber im positiven Sinne zwingend und eindringlich. Konzentriert ist der Musiker bei der Sache, ob er nun einhändig mit der linken oder rechten Hand spielt, oder beidhändig mit den Tasten des Flügels zu verschmelzen scheint, jeder Ton, jedes Grollen der tiefen Töne sitzen und möchten etwas ausdrücken.

Beinahe wie eine Karikatur zur Schwere des Stücks wirken dabei die fröhlich und unbeschwert zwitschernden Vögel, die in den kurzen Pausen oder den leiseren Momenten des „Klavierbuchs“ von draußen zu hören sind. Natürlich ein Zufall, sie gehören nicht dazu, und doch – es ist beinahe eine zweite Ebene, die hier durch die Natur eröffnet wird und die mit dem Klavierspiel von Roland Vossebrecker eine so nicht geplante Allianz eingeht. Das Leben imitiert die musikalische Kunst eben nicht nur bisweilen, es ergänzt sie manchmal auch.

„Das Klavierbuch“ ist ein ausuferndes Werk

Aber natürlich funktioniert die Musik Vossebreckers auch ohne dieses Zutun ganz hervorragend. Man muss sich eben nur darauf einlassen, dann wird man die Schönheit hinter den wilden und bisweilen sogar eruptiven Momenten erkennen. „Das Klavierbuch“ ist mit 75 Minuten Spielzeit ein durchaus ausuferndes Werk. Es erlaubt dem Zuhörer auch, sich in die poetischen Spielereien des Komponisten fallenzulassen.

Bei geschlossenen Augen funktioniert das am besten, denn die Kompositionsstruktur lässt es zu, sich ganz einfach mittreiben zu lassen, ohne dabei Gefahr zu laufen, etwas zu verpassen. Der Kapitän und Steuermann sitzt am Klavier – und bringt einem im „Finale und Postludium“ dann auch sicher nach Hause. Was für ein erschlagendes – im positiven Sinne – Erlebnis!