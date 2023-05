Müll wird oft illegal abgeladen

Die Gehwege müssen von Eigentümern und Anlieger gesäubert werden.

Wermelskirchen. Den großen Müllberg finden Spaziergängerinnen und Spaziergänger nicht in Wermelskirchen. Wer aber mit offenen Augen durch die Stadt läuft, der ärgert sich über die vielen ungepflegten Ecken, die er sieht. So auch eine Leserin, die den Wermelskirchener General-Anzeiger anrief, um über dieses Problem zu reden.

+ Papier, Lebensmitteltüten und Ähnliches sind an den Straßen- und Wegrändern oder auch im Gebüsch zu finden. © Susanne Koch

Ganz so einfach lässt sich das Problem nicht lösen, denn Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, sagt: „Die Gehwegreinigung obliegt gemäß der Ortssatzung den Grundstückseigentümern und Anliegern. Dies gilt auch für Geschäftsinhaber und Eigentümer der Stadt.“ Eine Reinigung auf Gehwegen werde dadurch durch die Stadt nicht durchgeführt. „Mit der neuen Straßenreinigungsmaschine werden die Straßen regelmäßig abgefahren. Allerdings kann eine Maschine nicht überall gleichzeitig reinigen. Dies erfolgt sukzessive.“ Insofern müsste am an den vorliegenden Fällen die Eigentümer ansprechen, damit diese sich um einen ordentlichen Gehweg kümmern.

+ Die Glasscherben liegen schon ein paar Tage an der Bushaltestelle und werden nicht weg gekehrt. © Susanne Koch

„Obwohl wilde Müllablagerung unter Umständen auch eine Straftat darstellt, lassen sich mache Umweltsünder nicht davon abhalten, ihren Unrat illegal zu entsorgen“, sagt Susanne Jakstait von der Städtischen Müllentsorgung. „Hierbei nutzen die Verursacher zum Teil die Depotcontainerstandorte für Glas, Elektroschrott und Altkleider oder abgelegene Parkplätze, sowie schlecht einzusehende Örtlichkeiten. Die Stadt Wermelskirchen weist darauf hin, dass die bereitgestellten Container für die Sammlung von Altkleidern, Altglas, Batterien oder Elektrokleingeräten ausschließlich für die Sammlung der vorgenannten Abfallarten genutzt werden dürfen.“ Trotz durchgeführter, wöchentlicher Reinigung aller Containerstandorte und regelmäßiger, turnusmäßiger Leerungen, werden Hausmüll, Sperrmüll und Elektrogroßgeräte an den Containerstandorten illegal entsorgt. „Übrigens: Wer so handelt, muss mindestens mit einem Bußgeld und einem Kostenersatz für den entstandenen Aufwand rechnen. Unter Umständen liegt sogar ein Straftatbestand vor, wenn es sich um gefährliche Abfälle handelt“, betont Susanne Jakstait. „Neben der wöchentlichen Reinigung der Depotcontainerstandorte, werden die Straßenpapierkörbe mindestens wöchentlich und in stark frequentierten Bereichen zweimal wöchentlich entleert und die unmittelbare Umgebung gereinigt. Im Bedarfsfall werden zusätzliche Sonderreinigungen beauftragt.“

+ Unter dieser Bank macht sich Unkraut breit. Auch Müll bleibt dabei liegen und trägt zum Eindruck bei, dass die Stadt ungepflegt aussieht. © Susanne Koch

Das Beseitigen von illegal abgelagerten Abfällen verursacht hohe Kosten, die den Abfallgebührenhaushalt belasten und von der Allgemeinheit zu tragen sind. Dabei sei die Entsorgung von Abfällen an den Containerstandorten vollkommen unnötig, da neben den regelmäßigen und flächendeckenden Sammlungen für Rest- und Bioabfall, Papier, sowie Verpackungen auch die kostenlose Abgabe von Grünabfällen, Elektrogroßgeräten, Kühlgeräten, Altpapier, Metall, Alttextilien, Schuhen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Batterien, Korken sowie CDs und DVDs und Gelben Säcke am Wertstoffhof möglich sei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Abfallberatung entgegen

„Jeder kann durch sein umsichtiges Verhalten dazu beitragen, unsere Stadt sauber zu halten. Zudem wird durch verstärkte Kontrollen versucht, dieser Verantwortungslosigkeit und Bequemlichkeit der verursachenden Personen Einhalt zu gebieten“,. sagt Pressesprecherin Kathrin Kellermann. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern von illegalen Müllablagerungen können bei der Abfallberatung der Stadt Wermelskirchen unter Tel. (0 21 96) 7 10 2 24 oder per E-Mail an

abfall@wermelskirchen.de gemeldet werden.“ Schadstoffhaltige Abfälle, wie Lacke, Farben, Säuren, Klebstoffe, Leuchtstoffröhren, Ölradiatoren etc.) werden zehn mal im Jahr ebenfalls gebührenfrei gesammelt. An den Tagen von 9 Uhr bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Städtischer Betriebshof.

Schadstoffe

Die nächsten stationären Sammlungen finden heute, am Samstag, 3. Juni, am Samstag, 2. September, am Samstag, 7. Oktober, am Samstag, 4. November und am Samstag, 2. Dezember statt. Sie können auf dem Parkplatz Städtischer Betriebshof, Im Belten 4 an den oben genannten Tagen abgegeben werden.

Kommentar von Susanne Koch: Unrat geht alle an

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Unrat und Müll, der am Rande des Gehwegs herumliegt, muss – laut Ortssatzung – von den Eigentümern und Anliegern der umliegenden Häuser und Geschäfte gereinigt werden. Besonders Zigarettenkippen liegen leider vor einigen Gebäuden zahllos auf dem Boden.

Wie werden wir in Wermelskirchen der Sache Herr? Eigentlich nur dadurch, dass sich jeder einzelne an die Regeln hält und seinen Müll nicht achtlos auf den Boden wirft. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen ruft einmal im Jahr Schülerinnen und Schüler dazu auf, den Müll einzusammeln und aus Wermelskirchen eine saubere Stadt zu machen. Doch mit dem großen Frühjahrsputz ist es nicht getan. Denn tagtäglich fällt neuer Unrat an.

Wenn jede und jeder sich daran halten würde, und darauf achtet, seinen Müll selbst zu entsorgen, wäre dieses Problem bald viel kleiner oder sogar ganz verschwunden. Packen wir es an und werfen den Müll weg.