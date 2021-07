Motorradlärm: Erste Ergebnisse sind da

Zusammenarbeit

+ © Siebel Ein Display zur Messung der Geschwindigkeit und des Lärms war im Frühjahr in Lüdorf aufgestellt worden. © Siebel

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe kündigen eine Zusammenarbeit mit der Stadt Leichlingen an.

Von Theresa Demski

Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, hatte am Freitagvormittag im Rathaus das letzte Wort. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Motorradlärm“ stellte er die Ergebnisse vor und blickte in die Zukunft.

„Wir werden im Frühjahr verkehrsrechtliche Anordnungen auf den Weg bringen“, kündigte er an. Wie diese aussehen könnten, sagte Marner noch nicht. Das werde noch erarbeitet. Aber: „Wir werden auch mal neue Wege gehen, progressiver sein und keine Angst davor haben, Maßnahmen als erste im Land auf den Weg zu bringen.“ Es gebe Möglichkeiten, die laut Straßenverkehrsordnung „nicht vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen sind“.

„Wir planen deswegen auch für 2019 Geschwindigkeits- und Lärmkontrollen“, kündigte Hermann Terjung von der Kreispolizei an. Und man suche auch nach neuen Möglichkeiten, um Unfälle zu verhindern. Dazu könnten etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen nur für Motorräder gehören, empfahl der Hauptkommissar. Entsprechende Strecken müssten identifiziert werden. Widerspruch allerdings gab es umgehend von Karin Karrasch vom Bundesverband der Motorradfahrer. „Wir unterstützen Geschwindigkeitsbeschränkungen, wo sie sinnvoll sind“, erklärte sie, „aber die müssen dann auch für alle Verkehrsteilnehmer gelten.“

Beim Jahresrückblick der Arbeitsgruppe läutete die Stadt dann auch gleich die Zusammenarbeit mit der Stadt Leichlingen ein. Deren Rat war auf die Wermelskirchener zugekommen und hatte eine Kooperation gegen Motorradlärm ins Spiel gebracht. Bürgermeister Frank Steffes kündigte gestern im Rathaus an: „Wir werden die guten Ideen aus Wermelskirchen adaptieren und möchten uns beteiligen.“ Das kann etwa für den Austausch von Mess-Material gelten, aber auch für die politische Einflussnahme. Denn in den nächsten Wochen soll der Forderungskatalog gegen Motorradlärm, den der Rat der Stadt Wermelskirchen bereits beschlossen hat, an andere Kommunen, Kreise, an Gremien in Land und Bund versendet werden.

Arbeitskreis will eine Schallobergrenze

„Wir wollen eine absolute Schallobergrenze“, fasste Marner zusammen. Und dafür werde man jetzt Verbündete suchen. Er machte allerdings auch noch mal deutlich, was Bürgermeister Rainer Bleek zuvor bereits betont hatte: „Wir haben nichts gegen Motorradfahrer, nur gegen die Lärmbelastung für die einzelne schwarze Schafe verantwortlich sind.“