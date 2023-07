Motorradfahrerin (18) schwer verletzt

Wermelskirchen

Die Polizei nahm den Unfall nahe Preyersmühle auf.

Polizei berichtet über Unfall auf dem Weg zur Preyersmühle.

Wermelskirchen. -acs- Schwere Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag eine Motorradfahrerin auf der Remscheider Straße (L 409) zugezogen.

Die 18-Jährige war laut Polizeibericht auf dem Weg zur Preyersmühle, als sie in einer Rechtskurve unterhalb der Höllenbachtalbrücke aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die linke Seite stürzte.

Dabei verletzte sie sich schwer und musste mit Rettungswagen Krankenhaus gebracht werden. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

