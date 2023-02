Monologe sorgen für Zwiespalt der Gefühle

Im Film-Eck gastierte das Kollektiv Nebenan.

Wermelskirchen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle: Gerade noch schleicht sich ein leisen Lachen über die Lippen. Schon im nächsten Moment wird es von einem Stirnrunzeln abgelöst, zuweilen von einer leichten Beklemmung. So richtig wohl will man sich im Theatersessel an diesem Abend nicht fühlen. Die Schauspieler des Ensembles Kollektiv Nebenan sind in guter Form. Ausdrucksstark und ohne Scheu vor Grenzerfahrungen auf der Bühne. Im Gepäck haben sie „Monologe für zuhause“ von Ingrid Lausund. Diese Texte wollen so recht in keine Schublade passen.

Stephan Rumphorst, Jutta Seifert und Katharina Heißenhuber führen Gespräche mit sich selbst – wie der Titel des Theaterabends im Film-Eck bereits erahnen ließ. Meist beginnt es heiter: Dann steht Katharina Heißenhuber zum Beispiel mit einem Martini und einem Zahnstocher voller Oliven auf der Bühne – helle Bluse, helle Hose, helle Kulisse. Und sie erzählt von ihrer Reinigungskraft Ayş̧e. Dabei bedient sie so viele Klischees, dass die Absurdität des Alltags immer mal wieder für ein Schmunzeln sorgt. Die orientalische Teekanne entpuppt sich als nicht türkisch genug. Die „antipauschalisierenden Maßnahmen“ arten meistens in weitere Probleme aus. Und das „kulturell unverminte Niemandsland“ entpuppt sich als brenzlig. Trotz allem macht die Erzählung im Kampf gegen kulturelle Vorurteile auch Spaß – nur ganz selten will einem das Kichern im Halse steckenbleiben.

Die sechs Monologe laden zum Kichern und Nachdenken ein

So ähnlich fällt die Gefühlslage auch bei Stephan Rumphorsts Monolog „Esstisch“ aus. Der Schauspieler beginnt mit einem Loblied auf seine schöne Wohnung, bevor die Stimmung kippt. Plötzlich und ganz unvermittelt geht es nicht mehr um Nussbaummöbel und Parkettboden, sondern um den Abschied aus einer Beziehung. Hinter der schwärmenden Fassade wird fast spürbares Leid sichtbar. Mitten in der neu eingerichteten Wohnung hat das Leben der Partnerschaft zugesetzt. „Ich gehe, nein ich bleibe“: Auch Rumphorst ist alleine auf der Bühne, wieder in hellen Tönen. „Und morgen kommt der neue Esstisch“, sagt er noch – bevor das Licht ausgeht und eine der kreativen Melodien von Christoph Rabeneck erklingt. Sechs Monologe haben die Schauspieler im Gepäck – und neben denen, die zum Kichern einladen, gibt es auch jene, die den Kloß im Hals immer größer werden lassen. resa