MoMo braucht Spenden für die WM

20 Tänzerinnen der Ballettschule sind für den Dance World Cup in Portugal qualifiziert.

Von Melanie Aprin

Wermelskirchen. Die 14-jährige Marie Heizenreder von der Ballettschule Modern Movement (MoMo) will es noch einmal wissen: Vergangenes Jahr kehrte die Wermelskirchenerin mit einer Goldmedaille um den Hals vom Dance World Cup (DWC) in Spanien zurück. Im kommenden Sommer wird sie es wieder wagen – den mutigen Griff zum Weltmeistertitel in der besonders hart umkämpften Disziplin Hip Hop. Die Qualifikation dafür hat sie schon seit der zweiten März-Woche in der Tasche: Beim viertägigen German Qualifying im nordrhein-westfälischen Wesseling konnte sich die ehrgeizige Gymnasiastin die Silbermedaille angeln.

+ Xenia Pil ist Trainerin in der Ballettschule MoMo. © Jürgen Moll

Genauso erfolgreich war auch die Juniorin Daina Bauer: Mit einem Solo in der Disziplin Modern gewann sie ebenfalls eine Silbermedaille. Damit nicht genug: „Insgesamt haben sich knapp 20 Tänzerinnen unserer Schule für den World Cup qualifiziert“, verrät Hip-Hop-Trainerin Xenia Pil, die wie Ballettschulinhaberin Nicole Helder hofft, „dass auch tatsächlich alle Qualifikantinnen die Reise zum DWC nach Portugal antreten können“.

Ganz sicher sei das aber nicht, sagt Xenia Pil und lenkt den Blick auf die hohen Kosten: „Weil die Weltmeisterschaft dieses Jahr im portugiesischen Braga stattfinden wird, wird die Teilnahme für unsere Mädels erneut eine ziemlich teure Angelegenheit werden.“ So wie bei den Titelkämpfen in Spanien, könne dann schnell einmal ein Betrag von rund 1000 Euro pro Teilnehmerin zusammenkommen. „Das sind Summen, die wir ohne Spenden nicht aufbringen können“, weiß die Tanztrainerin.

Umso dankbarer seien alle Involvierten für den immensen Tatendrang von Helene Lenz-Heizenreder: Die Mutter von WM-Qualifikantin Marie habe sich bereit erklärt, eine Crowdfunding-Kampagne auf der Internetplattform Go Fund Me ins Leben zu rufen. Diese Kampagne läuft schon seit Mitte März – und das durchaus erfolgreich: „Es sind schon Spenden im vierstelligen Bereich eingegangen“, freut sich Helene Lenz-Heizenreder und betont, dass sie nicht die einzige Mutter sei, die daran mitwirke, möglichst allen MoMo-Qualifikantinnen die Reise zur WM nach Braga zu ermöglichen: „Wir sind ein großes Organisationsteam aus Müttern und Vätern, die alle ihren besonderen Beitrag leisten.“ Das Geld spiele jedoch in der Tat eine zentrale Rolle, räumt sie ein und weist daraufhin, dass mit staatlichen Zuschüssen nicht zu rechnen sei: „Wie jede andere private Tanzschule auch, muss die Ballettschule MoMo ohne Subventionen auskommen.“ Das Crowdfunding lasse aber hoffen, „dass es auch dieses Jahr wieder allen Mädels gelingen wird, sich auf internationaler Ebene zu messen“.

Hip Hopperin Marie Heizenreder will wieder Weltmeisterin werden

Ihrer Tochter Marie wünsche sie dabei selbstverständlich natürlich erneut den Weltmeistertitel. Zugleich wisse sie, dass es dieses Mal noch schwerer als im vergangenen Jahr werden wird: „Als mittlerweile Vierzehnjährige tritt Marie gegen Junioren an.“ Sich in dieser Altersgruppe eine Goldmedaille zu ertanzen, sei schon herausfordernd: „Hip Hop ist unter den Junioren besonders populär und das Teilnehmerfeld entsprechend groß.“ Sollte es Marie allerdings gelingen, ein weiteres Mal Weltmeisterin zu werden, „wäre das eine fantastische Werbung für die Ballettschule und würde auch beim nächsten Crowdfunding helfen“. Denn ohne solche Kampagnen werde man sicher auch in Zukunft nicht auskommen – „es sei denn, es tun sich irgendwo ungeahnte Fördertöpfe auf“.

Weltmeisterschaft

Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft dieses Jahr vom 30. Juni bis zum 8. Juli im portugiesischen Braga. Von der Ballettschule Modern Movement haben sich rund 20 Schülerinnen qualifiziert, darunter neben der amtierenden Hip-Hop-Weltmeisterin Marie Heizenreder auch die 14-jährige Modern-Tänzerin Daina Bauer, die sich in ihrer Altersklasse als jüngste Teilnehmerin auch gegen 18-jährige Konkurrenten durchsetzte. Wer für ihre WM-Reise der MoMo-Tänzerinnen spenden möchte, kann dies auf der Internetplattform Go Fund Me bei der Kampagne „Momo Family goes Dance World Cup 2023“ tun. Alternativ sind Spenden in bar auch in der Ballettschule willkommen.