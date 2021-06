Möbellager ist am neuen Standort

Flüchtlingsinitiative

+ © Jürgen Moll Die ersten Möbel wurden am Samstag in das neue Möbellager transportiert. © Jürgen Moll

Eröffnet wird die Einrichtung von Willkommen in Wermelskirchen am 17. Mai.

Am 17. Mai öffnet das Möbellager der Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Wermelskirchen“ (WkiWk) erstmals am neuen Standort die Pforten. Am Wochenende schafften ein Dutzend Helfer in fünf Touren mit einem vom Wermelskirchener IHK-Wirtschaftsgremium zur Verfügung gestellten Transporter die Möbel vom bisherigen Standort Eickerberg an die Wolfhagener Straße in eine Halle der Firma Posseik. Dort verfügt das Möbellager mit rund 150 Quadratmetern über eine gleich große Fläche wie am ehemaligen Platz, der von der Stadt zum 30. April gekündigt wurde (Abriss der Dresslerschen Fabrik für eine Parkfläche).

„Die Vorteile liegen darin, dass es an der Wolfhagener Straße trocken ist, weil das Gebäude dicht ist. Und der neue Standort ist noch recht gut ohne Auto erreichbar, weil stadtnah“, sagte Alfred Seidel, der das Team des Möbellagers mit 15 Fahrern und weiteren helfenden Händen koordiniert. Den Nachteil des Posseik-Standortes nennt der 69-Jährige ebenso, ohne eine Summe nennen zu wollen: „Wir müssen für die Fläche in der Halle eine marktübliche Miete zahlen.“ Als Mieter trete die Katholische Kirchengemeinde (Caritas) auf, da WkiWk kein Verein und damit keine rechtsfähige Institution ist: „Die Miete ist dank Sponsoren erst einmal gesichert.“

Beim Standortwechsel wirkte es wie bei einem privaten Umzug in der Halle an der Wolfhagener Straße auf den ersten Blick chaotisch – die Helfer schleppten die Möbel ruck-zuck hinein. Mit sicherem Blick steuerte Seidel das Geschehen: Im neuen Möbellager haben alle Stücke einen zugewiesenen Platz, die Fläche ist in Segmente für Bad, Küche, Kinder- oder Schlafzimmer unterteilt. Obendrein sind Schränke nicht in Einzelteilen gelagert, sondern aufgebaut. „Wir möchten einen Eindruck verschaffen, wie es aussehen könnte – ein wenig die Wohnkultur der Deutschen vermitteln“, beschreibt Seidel das Ziel. Zur Zeit bestücke das Möbellager-Team kaum noch Erstausstattungen, sondern eher Ergänzungen: „Der Bedarf ist da, aber es gibt keine geeigneten, freien Wohnungen mehr.“

Ein Dutzend Helfer packten beim Umzug mit an

Von den gespendeten Möbeln, die das Lager vermittelt, profitierte bei seiner Ankunft auch der Iraker Rebar Jeejo. Der 34-Jährige gehört zu den regelmäßigen Helfern und packte beim Umzug mit an: „Wenn ich nicht zur Schule muss, reicht ein Anruf und ich helfe gerne.“

Das Möbellager-Team holt Möbel-Spenden ab, lagert sie ein und gibt sie an Flüchtlinge für deren Wohnungen kostenlos aus. „Wir nehmen nur Stücke, die benötigt werden – nicht Eiche-Rustikal und keinen Schrott“, betonte Seidel. sng