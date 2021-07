Mockridge und Kinsky zeigen Szenen der Ehe

Bühne

+ © Pickartz Bill Mockridge und Margie Kinsky gastierten in der Katt. Und sie fühlten sich in Wermelskirchen sichtlich wohl. © Pickartz

Das Comedy-Ehepaar trat in der Kattwinkelschen Fabrik vor ausverkauftem Haus auf.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das herzlichste Ehepaar der Kleinkunstbühnen dieser Republik, Bill Mockridge und Margie Kinsky, blickte in der Katt in volle Ränge. „Nee, wat schön. Der Stau hat sich gelohnt“, sagte Kinsky gutgelaunt.

Die beiden rheinischen Frohnaturen mit kanadischen (Mockridge) respektive römischen (Kinsky) Wurzeln warfen sich in der Folge die Bälle ihrer Beziehung so souverän zu, wie man es wohl nur nach über 30 Jahren Ehe schafft. Im Gepäck hatten sie jede Menge Dönnekes aus ihrer turbulenten gemeinsamen Zeit. Schon bevor die beiden die Bühne betraten, zeigten sie sich sehr publikumsnah. Sie saßen an ihrem Bücherstand im Foyer, posierten für Selfies und signierten alles, was ihnen vor die Nase gehalten wurde.

Später fragten sie erst einmal im Publikum nach, ob es denn hier überhaupt Paare gäbe und wenn ja, wie lange die denn wohl schon verheiratet wären. Gewonnen hatten schließlich Herbert und Ellen aus Remscheid, die mit 59 Jahren Ehe die längste gemeinsame Zeit vorzuweisen hatten.

Dann aber ging es um das, was Bill und Margie gemeinsam alles so erlebt haben. Etwa von der Hochzeitsreise in Bills Heimatstadt Toronto. Oder wenn er davon erzählte, dass sie seine Tage von vorne bis hinten durchplant. Oder ganz genau wisse, was er sagen wolle: „Sie kann mittlerweile meine Sätze vollenden. Sie kann sie übrigens auch anfangen. Und das dazwischen bekommt sie auch noch ganz gut hin.“

Beide schenkten sich bei den Pointen nichts

Letztlich war das nach wie vor aktuelle Programm „Hurra, wir lieben noch“ eine äußerst humorvolle Tour de Force durch das Thema „Unterschiede der Geschlechter“. Schön war es, das einmal von Künstlern durchexerziert zu bekommen, die offensichtlich tatsächlich langjährige Praktiker auf dem Gebiet waren. Dabei schenkten die beiden sich nichts: „Was darf die Dame im Schachspiel? Alles. Und der König? Einen Schritt, sonst nix. Das ist unsere Ehe auf den Punkt gebracht“, sagte Bill, während Margie konterte: „Geh mal auf Deine Seite der Bühne, das ist hier wie im Bett bei uns.“

Beide Ehepartner teilten sich die Redezeit geschwisterlich auf. Und lachten über die Spitzen der jeweils besseren Hälfte. „Bill ist ein Monotasking-Genie. Wenn er gerade zur Tür will, weil der Postbote kommt, und dann das Telefon klingelt. Da guckt er mich an und fragt: Margie, welche Reihenfolge?“