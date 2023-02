Bergisches E-Bike unterstützt das Mobilitätsangebot

Das ist die Station für die Bergischen E-Bikes in Dabringhausen an der Kreuzung K 18 und L 101.

VRS-Abokunden bekommen die ersten 30 Minuten bei der Ausleihe eines Bergischen E-Bikes geschenkt.

Von Frihtjof Bublitz

Ab dem 1. März bekommen alle Inhaber eines Abotickets des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) im Rheinisch-Bergischen-Kreis dauerhaft die ersten 30 Minuten für die Nutzung des Bergischen E-Bikes geschenkt. Bis dahin betragen die Kosten für diese Kundengruppe einen Euro pro halbe Stunde. Damit werden VRS-Basis- und Monatstarif mit ihren Vorteilen zusammengefasst.

Der Monatstarif entfällt zum 1. März – eine gesonderte Kündigung der bisherigen Abonnenten ist nicht notwendig. Das Bergische E-Bike zeigt sich damit einmal mehr als ergänzendes und unterstützendes Mobilitätsangebot im Umweltverbund aus dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Radverkehr.

103 Bergische E-Bikeswerden derzeit betrieben

Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, begrüßt das neue Angebot: „Damit schaffen wir einen weiteren Anreiz für eine klimafreundliche Mobilität im Rheinisch-Bergischen Kreis. E-Bikes sind eine echte Mobilitätsalternative zum Auto, gerade für Ziele außerhalb urbaner Strukturen. Egal, ob für Pendler, Touristen oder Alltagsfahrer.“

103 Bergische E-Bikes werden derzeit im Auftrag des Kreises von der Firma Nextbike betrieben und von der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) koordiniert. Sie können ganz komfortabel über das VRS E-Ticket, die Nextbike App, vor Ort an einem Terminal oder über www.nextbike.de/bergisches-ebike gebucht werden.

Das Bergische E-Bike wird seit August 2020 flächendeckend in allen Kommunen des Kreises angeboten. Es ermöglicht die komfortable Erweiterung der Mobilität durch ausleihbare Fahrräder an 15 ausgewählten Pick-Up-Stationen mit entsprechender Ladeinfrastruktur.

In diesem Jahr soll die Anzahl an E-Bikes weiter ausgebaut werden. Zusätzlich zu den festen Stationen gibt es in den acht Kommunen 20 gekennzeichnete virtuelle Haltestellen, an denen die E-Bikes abgestellt oder ausgeliehen werden können. Mit bis zu 25 km/h erleichtern die Räder auch die Überbrückung größerer Entfernungen und anspruchsvoller Topografien.

Die E-Bikes sind ein wichtiger Baustein im Mobilitätsmix des Kreises. Dazu gehört auch die Stärkung der sogenannten Mobilstationen, an denen verschiedene Mobilitätsangebote zusammenkommen. Sie dienen als attraktive Drehscheiben für alle Verkehrsteilnehmer.

Die Bergischen E-Bikes können derzeit an folgenden Standorten in Wermelskirchen ausgeliehen werden: am Busbahnhof und in Dabringhausen an der Kreuzung K 18 und L 101.