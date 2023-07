Radweg bis Dhünn und Dabringhausen kommt

Das sind die nächsten Schritte zur Verbindung nach Dhünn und Dabringhausen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen.Der Bau eines Rad- und Gehwegs entlang der L 409 zwischen Innenstadt und über Dhünn über Eipringhausen ist beschlossene Sache. Sowohl der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, der Haupt- und Finanzausschuss, als auch in der Folge der Vorberatungen der Stadtrat votierten mit deutlicher Mehrheit für das Vorhaben. Ebenso beschlossen ist damit die außerordentliche Bereitstellung von 410.000 Euro im Jahr 2023. Diese braucht die Stadt, um die Ingenieur-Leistungen für die Planungen vorzufinanzieren. Der Betrag beinhaltet auch die Planung einer Radtrasse entlang dem Gymnasium durch das Hüpptal.

Denn, so erläuterte die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage: „Die Planungsleistungen für die beiden Maßnahmen sollen zusammen durch ein Ingenieurbüro erbracht werden, da die Projekte aus verkehrsplanerischer Sicht zusammenhängend zu betrachten sind.“ Auf den Weg entlang der Landstraße entfallen demnach 365.000, auf die Hüpptal-Trasse 45.000 Euro.

„Wir haben eine unterschriftsreife Verwaltungsvereinbarung. Demnach werden die Planungskosten komplett vom Landesbetrieb Straßen.NRW als Baulastträger übernommen, und wir bekommen sogar eine Verwaltungspauschale hinzu“, verkündete Christian Pohl gegenüber der Kommunalpolitik. Der Technische Beigeordnete stellte damit klar, dass der Rad- und Gehweg entlang der L 409 für die Stadt letztliche keine Kosten verursacht und die Planungskosten dafür ein Durchlaufposten sind, „die aber veranschlagt werden müssen“.

Mit Blick auf die Trasse durch das Hüpptal stellte Pohl in Aussicht, dass die Stadt über den Topf „Nah-Mobilität“ mit einer 90-prozentigen Förderung vom Land rechnen könne. In die Förderung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes, mit der die Umgestaltung des Hüpp-Parks finanziert wird, falle die Fahrradtrasse durch das Hüpptal nicht. Aber, so erklärte der Technische Beigeordnete: „Dieser Weg verläuft angrenzend. Sein Bau wird ein Teil der Gesamtmaßnahme im Hüpp-Park.“

Kosten können wohl in den Haushalt eingestellt werden

Den Einwand, dass es doch Querungen durch das Hüpptal gebe, gestand der Technische Beigeordnete ein, betonte jedoch: „Die sind aber nicht für das Fahrradfahren vorgesehen.“ Die Einschätzung von Henning Rehse (Freie Wähler), dass doch entlang der

L 409 bereits Fahrradfahren auf einem Weg neben der Straße möglich sei, teilte Pohl nicht. Denn bei dem vorhandenen Pfad könne nicht ernsthaft von einem kombinierten Rad- und Fußweg gesprochen werden.

Wie die Verwaltung in der Sitzungsvorlage darlegte, können die beschlossenen 410.000 Euro außerplanmäßig in den laufenden Haushalt eingestellt werden, weil sich der Straßen-Ausbau Kolfhausen verzögert und dadurch bereitgestellte Mittel frei werden.