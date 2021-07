Mittsommernachtslauf bietet in diesem Jahr viel Rockmusik

Dhünn

Am 17. Juni rocken im Dhünner Ortskern drei Bands.

Von Sebastian Radermacher

Ein großes Lauffest und geselliges Miteinander für Erwachsene und Kinder – das erwartet Sportler und Besucher am 17. Juni bei der 17. Auflage des CVJM-Mittsommernachtslaufs in Dhünn. „Läufer aus dem Bergischen Land, aus dem Kölner Raum und aus dem Ruhrgebiet werden sich bei diesem traditionellen Lauffest zum längsten Tag des Jahres ein Stell-Dich-Ein geben“, sagt Martin Burghoff vom Organisationsteam. Er ist sich sicher: „Die Laufatmosphäre, das Streckenprofil und das Rahmenprogramm lassen den Mittsommernachtslauf zu einem Geheimtipp und einer der schönsten und familienfreundlichsten Laufveranstaltungen im Bergischen werden.“

Auch in diesem Jahr werden wieder vier Laufstrecken und eine Nordic-Walking-Strecke für Jung und Alt angeboten. Der Drei-Kilometer-Lauf, an dem traditionell viele Kinder teilnehmen, führt mitten durchs Dorf. Die Zehn-Kilometer-Runde verläuft über Waldwege durch die Hofschaften Staelsmühle, Knochenmühle nach Dreibäumen. Von dort geht es wieder zurück zum Marktplatz nach Dhünn. Den Höhepunkt des Mittsommernachtslaufs bildet erneut der Halbmarathon, der bis an die Stadtgrenze von Wermelskirchen und Hückeswagen führt. Die Strecke führt über Cross-passagen, Wald- und Wirtschaftswege sowie Durchquerungen von kleinen Hofschaften.

Das Rahmenprogramm auf dem Marktplatz in Dhünn wird auch in diesem Jahr wieder den besonderen Charakter des Mittsommernachtslaufs unterstreichen. Neben einem geistlichen Input und einer Tombola mit wertvollen Preisen für alle Läufer werden als Besonderheit nach 20 Uhr mehrere Bands auftreten – das Motto „Run and Rock“ spiegelt das Angebot bestens wider. Im Rahmen eines Projekts des Wermelskirchener Jugendcafés (Juca) treten die Bands „Solarjet“ aus Österreich und „Soundbar“ aus Gummersbach auf – unterstützt werden sie von der Wermelskirchener Band „The New Shepard“.

Die Versorgung der Gäste nehmen die Dhünner in die Hand

Die Versorgung mit Speisen und Getränken nehmen die Dhünner wie in den vergangenen Jahren selbst in die Hand. Feuerwehr, Eiscafé und Dorfwirt – alle machen mit, wenn es um die Verpflegung der Aktiven und der Zuschauer geht. „Wir sind sehr zuversichtlich und optimistisch, dass es auch in diesem Jahr bei hoffentlich guter Witterung ein tolles Lauffest wird, wobei dem CVJM das Miteinander und das Mitmachen wichtiger sind als Topleistungen und Bestzeiten“, sagt Burghoff.

Den besten Läufern winken Gold- Silber und Bronzemedaillen, Urkunden und Sachpreise. Alle Kinder erhalten eine Erinnerungsmedaille sowie eine Urkunde.

In diesem Jahr wird es auch wieder eine Mannschaftswertung für das Laufteam mit den meisten Läuferinnen und Läufern geben.