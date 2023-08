Wermelskirchen singt gerne mit

Der Musiker Zooey ist im Haus Eifgen zu Gast gewesen und brachte bekannte Lieder und Rätsel fürs Publikum mit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Mitsingen ist ganz offensichtlich ein Angebot, das bei den Wermelskirchenern einen Nerv trifft. War das Mitsingkonzert mit Ariane Huss und Thomas Behle am Dienstag der vergangenen Woche mit etwa 80 Mitsängern schon überaus gut besucht gewesen, konnte sich Sänger und Musiker Zooey am verregneten Sonntagabend ebenfalls über etwa 50 Besucher freuen. Und die „vergnügliche Sonntagabend-Show“ des Düsseldorfers ging tatsächlich in genau die gleiche Richtung wie das Eifgen-Eigengewächs.

Im Mittelpunkt des Abends standen dementsprechend jede Menge bekannter Pop-Rock-Klassiker, die mehr oder weniger gemeinsam gesungen wurden. Aber vor dem Singen hatte Zooey immer das eine oder andere Rätsel gesetzt. Denn das Publikum musste die Songs erraten, ehe sie gesungen werden durften. Das Konzept war stimmig und wurde von den Besuchern gerne angenommen.

Das Mitraten ist mal leichter, mal sehr, sehr schwierig

Mal war es einfacher, die Liedtitel zu erraten, mal schwerer. Für den erfolgreich Ratenden gab es dann nicht nur das Lied, sondern auch immer ein kleines Geschenk. Dass sich hinter einer langstieligen roten Rose die Hymne verbarg, mit der man die große Hildegard Knef wohl am meisten verband – natürlich: „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ –, war wahrlich nicht zu kompliziert. Dass ein Bilderrätsel mit Marienkäfer und einer Erdbeere hingegen für den Beatles-Klassiker „Strawberry Fields Forever“ stand, war dann doch etwas weniger leicht zu erraten.

Aber das Publikum war auf Zack. Und so dauerte es nur unwesentlich länger, bis der richtige Songtitel fiel. Damit auch jeweils textsicher gesungen werden konnte, wurden die Liedtexte per Beamer auf die Leinwand geworfen. Für die Musik sorgte ebenfalls der Düsseldorfer, entweder mit der Gitarre oder per Keyboard.

Manche Songs waren nicht einfach zu erraten

Spaß hatte Zooey auch bei seinen Moderationen. Sei es, wenn er mit nur einem Wort den nächsten Song erraten ließ: „Luftaufsichtsbarracke“ hieß das. Die Antwort „Über den Wolken“ – Reinhard Meys wohl bekanntestes Lied – kam prompt aus vielen Richtungen. „Dafür muss ich mich in die Mitte stellen, um mitzubekommen, woher die richtige Antwort kommt“, hatte Zooey vorher bereits ganz vorausschauend angekündigt.

Ein wenig länger dauerte es bei zwei anderen Songs, die quasi die beiden Geschlechter ein wenig in den Mittelpunkt rückten. Auf der einen Seite ging es um starke Frauen, mutige Mädchen und den Song, mit dem die irisch-deutsche Band Reamonn 2000 bekannt wurde: Ingrid aus dem Publikum rief schließlich laut „Supergirl“. Auf der anderen Seite wurde „Whineys“ als Hilfestellung genannt – was zuerst für Verwirrung sorgte, da der Begriff scheinbar nicht so verbreitet war. Gemeint seien, so Zooey, „Jungs, die ständig Männergrippe“ hätten. Also weinerliche Männer. Was lag da näher als „Boys Don‘t Cry“ von The Cure? „Los, das singen wir jetzt noch etwas trauriger als im Original, ja?“, versuchte Zooey die Stimmung in den Keller zu treiben. Was ihm freilich nicht gelang, wenngleich man Robert Smith, Sänger und Gitarrist der New-Wave-Band aus Großbritannien, alle Ehre machte.

Zooey bewies bei der Songwahl ein gutes Händchen

Ein solcher Mitsingabend lebt natürlich immer von den Songs, die ausgewählt wurden. Und da bewies Zooey ein ebenso gutes Händchen wie bei seinen kleinen Präsenten. Wenn man etwa ein Shanty wie „My Bonnie Lies Over The Ocean“ mit ins Programm nahm, bei dem es für das richtige Erraten ein Päckchen „Ahoi“-Brause gab, und bei dem sich das Publikum auch noch im Schunkeln übte, dann konnte man das fraglos als „richtig gemacht“ verbuchen. Wenn sich jedoch auch noch ein feiner Neologismus ergab, weil das Lied zu kurz war, war das eine echte Punktlandung. „Da müsste man noch was dran lallen“, sagte jemand aus dem Publikum – und das freute Zooey: „Den Begriff werde ich in meinen Wortschatz übernehmen.“

Mehr Neuigkeiten aus Wermelskirchen.