Mit vielen Klicks zu „Rock am Ring“

© Caught In An Mirror

© Caught In An Mirror

Fabian Stoßberg singt in der Metalcore Band Caught In A Mirror.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist wohl der Traum eines jeden Nachwuchsmusikers: einmal auf den größten Bühnen spielen zu dürfen, die gleiche Atmosphäre zu inhalieren wie die Top-Acts der Rock- und Metal-Szene, ihnen hinter der Bühne vielleicht sogar begegnen zu können und damit für die eigene Band eine möglicherweise richtungsweisende Duftmarke zu hinterlassen.

Für eine von 20 Bands, die beim Warsteiner Bandcontest teilgenommen haben, könnte dieser Traum bei den diesjährigen Ausgaben Deutschlands wohl dienstältesten Open-Air-Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ Wirklichkeit werden. Fabian Stoßberg, 24 Jahre alt, kommt aus Wermelskirchen und ist einer der beiden Sänger der Metalcore-Band Caught In A Mirror, die ihren Bandsitz im sauerländischen Hemer hat.

Die fünfköpfige Band hat es schon unter die Top 20 geschafft. „Wir mussten dazu ein Video einreichen. Das haben wir gemacht. Und das ist offensichtlich gut angekommen, denn wir sind unter den 20 Bands gelandet, die sich nun in der zweiten Runde gegeneinander messen müssen“, erklärt Fabian Stoßberg, der selbst erst Anfang des Jahres zu der Formation gestoßen ist. „Die Band selbst gibt es schon seit dem Jahr 2016. Bei einem Konzert in Köln hat mich dann Giulian Cirillo angesprochen, unser anderer Sänger, und gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei Caught In A Mirror mitzumachen“, skizziert Stoßberg, wie er zu der Band kam. Auf die Idee gekommen sei der blauhaarige Sänger, weil der Wermelskirchener zur Pausenmusik zwischen den Konzerten lautstark mitgesungen habe. „Das hat ihm anscheinend gefallen, denn wir kannten uns vorher nicht und Hemer ist ja von Wermelskirchen auch ein paar Kilometer entfernt“, sagt der 24-Jährige.

Die Band besteht aus den beiden Sängern Cirillo und Stoßberg, Gitarrist Dario Peter, Schlagzeuger Niklas Peterburs und Bassist Nils Beste. „Zuvor hat der zweite Gitarrist auch die zweite Stimme übernommen, aber der ist mittlerweile ausgestiegen“, sagt Fabian Stoßberg. Der Wermelskirchener hat davor schon erste Bühnenerfahrungen beim Musik-Projekt in der Kattwinkelschen Fabrik gesammelt. Und wenn man sich so anhört – sei es auf der Website der Band oder des Warsteiner Bandcontests sowie natürlich bei Spotify –, wie sicher und souverän die fünf Musiker zusammen agieren, dann kann man nur sagen, dass sich hier wohl die Richtigen gefunden haben.

Wer Songs wie „Lift Your Finger“, „Why Won’t You“ oder den Wettbewerbs-Beitrag „Bring Me Home“ anhört, erkennt eine ziemlich eigenständige und interessant agierende Band, die mit Power und Leidenschaft ihre Musik spielt – und als Inspiration Bands wie Killswitch Engage oder Bullet For My Valentine Einiges zu verdanken hat.

Die Band ist zwar immer noch ein Hobby, aber durchaus eines, das die jungen Musiker ernst nehmen. „Wir spielen schon eine Menge Konzerte – bis September sicherlich jeden Monat eines“, weiß Stoßberg. Vielleicht kommt ja im Sommer auch noch ein Festivalauftritt der ganz besonderen Art dazu. „Wir sind an sich keine großen Rock-am-Ring-Gänger, aber ein Auftritt vor so einer Kulisse – das wäre schon was“, meint der Wermelskirchener, dem man im Gespräch gar nicht anhört, wie lautstark er mit seinem Sangeskollegen um die Wette brüllen kann. „Wir teilen uns den Gesang, aber es ist nicht so, wie es bei anderen Bands ist, dass einer den Klargesang übernimmt, während der andere brüllt. Wir machen beide alles“, sagt der 24-Jährige lachend.

Die Gewinner des Wettbewerbs bekommen gleich zwei Auftritte

Nun geht es also darum, dass die Hemer-Wermelskirchen-Connection möglichst gut bei der Online-Abstimmung abschneidet. „Die fünf Bands mit den meisten Stimmen werden zum Finale nach Berlin eingeladen. Dort findet dann vor einer Jury ein Konzert statt, bei dem der Gewinner ermittelt wird, der bei Rock am Ring am Nürburgring und Rock in Park in Nürnberg auftreten wird“, erläutert Stoßberg. Die Jury besteht unter anderen aus dem Rapper MC Fitti, Vertretern der Warsteiner-Brauerei, Marc Seemann vom Festival-Veranstalter DreamHaus und dem Beatsteaks-Entdecker Eric Landmann.

Das Festival-Duo „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ findet seit 1985 am Nürburgring statt, wobei „Rock am Ring“ das ältere ist, „Rock im Park“ gibt es als Parallelveranstaltung im Süden Deutschlands erst seit 1993. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Festivals in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen.

Festival

Festival: Bei der diesjährigen Auflage werden am Nürburgring in der Eifel 69 Bands auf drei Bühnen spielen – darunter sind Die Toten Hosen, Papa Roach, NOFX, K.I.Z., Apache 207 oder die Foo Fighters.

Datum: Als Termin ist das Wochenende von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni geplant.

Weitere Infos auf der Festivalseite: www.rock-am-ring.de