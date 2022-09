Mit dem Rollator im Bus klarkommen

Am Rollator-Tag werden Nutzerinnen und Nutzer im sicheren Umgang mit Rollatoren im Bus geschult. Trainiert wird am Sonntag, 18. September, von 13 bis 17 Uhr das Ein- und Aussteigen, das Bremsen, das Hinsetzen und das Aufstehen mit einem Rollator in einem RVK-Bus an der Bushaltestelle, Telegrafenstraße 29-33, in Wermelskirchen.