Missbrauchskomplex: Für ein Doppelleben gab es keinerlei Hinweise

Im Missbrauchsprozess vor dem Landgericht Köln sagte ein langjähriger Freund von Marcus R. aus.

Von Claudia Hauser

Wermelskirchen. Eine mehr als 20 Jahre lange Freundschaft verbindet die beiden Männer, die am Dienstag in Saal 7 des Kölner Landgerichts aufeinandertreffen: Der Angeklagte Marcus R. und Rainer P. (Name geändert) haben sich Ende der 90er Jahre beim Wirtschaftsinformatik-Studium in Köln kennengelernt. Sie wurden enge Freunde, trafen sich zu Filmabenden und zum Lernen. Später reisten sie zusammen in ferne Länder und waren jeweils bei der Hochzeit des anderen Trauzeuge. Doch der Zeuge aus dem ehemals nahen Umfeld des Angeklagten weiß erstaunlich wenig über Marcus R. zu sagen.

Gespräche über Beziehungen, Liebe, Trennungen oder andere Brüche im Leben – oft kommt vom Zeugen die Antwort: „Ich kann mich daran nicht erinnern.“ Zwar habe man über anstehende Jobwechsel beraten oder auch über die Finanzierung des Hauses, das der Angeklagte mit seiner Frau in Wermelskirchen gebaut hat, aber ob Marcus R. etwa ein Beziehungsende in früheren Jahren zu schaffen gemacht hatte, darüber wurde offenbar nicht miteinander gesprochen.

Neue Erkenntnisse bringt die Befragung des Zeugens nicht

Deutlich wird einmal mehr, dass Marcus R. sein Doppelleben über sehr viele Jahre so geführt hat, dass niemand misstrauisch wurde. Der 45-Jährige, der bisher gestanden hat, 13 Kinder seit dem Jahr 2005 teils schwer sexuell missbraucht zu haben, hatte neben seinem Job als IT-Techniker zahlreiche Babysitter-Jobs. Rainer P. weiß von keinem einzigen. Der Zeuge hat selbst Kinder. „Er war vertrauenswürdig für uns“, sagt er. Er und seine Frau hätten Marcus R. auch ihre Kinder anvertraut, wenn es notwendig geworden wäre. Dazu sei es aber nie gekommen. „Ich habe in den letzten 14 Monaten viel darüber nachgedacht, aber ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt hätte: Das war komisch“, sagt Rainer P. „Es gab keinerlei Hinweise.“

Dass sein enger Freund neben seiner bürgerlichen Existenz einen sehr großen Teil seines Lebens in Chats mit Männern verbracht hat, mit denen er Missbrauchs- und Gewaltfantasien teilte, selbst Kinder missbrauchte, die Taten darüber hinaus noch filmte und sich auch mit Männern zum Sex traf? „Er hat es geschafft, das eine vollkommen von dem anderen zu trennen“, sagt Rainer P. Als Marcus R. im Dezember 2021 von einem Spezialeinsatzkommando in seinem Haus in Wermelskirchen festgenommen wurde, dachte Rainer P.: „Der ist da vielleicht in irgendwas reingeraten.“

Der Vorsitzende Richter will vom Zeugen wissen: „Was denken Sie, wenn Sie ihn hier so sitzen sehen?“ Rainer P. antwortet: „Dass ich enttäuscht bin und keinen Kontakt mehr mit ihm haben möchte.“ Sämtliche Vorwürfe ließen sich nicht mit seinem eigenen Weltbild vereinbaren, erklärt der Zeuge. „Das war’s.“ Seine Frau und er seien „aus allen Wolken gefallen“, als die Vorwürfe bekanntgeworden waren. Er sei auch sämtliche Konversation, die er über all die Jahre ihrer Freundschaft schriftlich mit Marcus R. geführt hatte, noch einmal durchgegangen – ohne etwas zu finden, was ihm im Nachhinein komisch vorkommen würde.

Schon bei der Vernehmung bei der Polizei hat Rainer P. erfahren, dass auch sein damals zweijähriger Sohn Thema im Chat zwischen Marcus R. und einem anderen Täter war. R. schrieb in sexualisierter Weise über das Kind seines Freundes, das bei einer Feier eine Weile auf seinem Schoss gesessen hatte. Hinweise, dass er den Jungen missbraucht hat, gibt es aber nicht. Im Oktober 2018 war die Familie noch bei der Hochzeit von Marcus R. und seiner Frau. Zu ihr hat Rainer P. inzwischen auch keinen Kontakt mehr. „Sie will Abstand“, sagt er. Vor Gericht wird die Noch-Ehefrau des Angeklagten nicht erscheinen. Sie macht, wie auch seine Eltern und seine Schwester, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Prozess wird am Freitag vor dem Landgericht in Köln fortgesetzt. Ein Urteil soll im März fallen.