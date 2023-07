Minigolf verbindet die Generationen

Ingeborg und Antonio Grosso kümmern sich um die Anlage im Hüpptal seit Anfang der 90er Jahre.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Auch das ist möglich: Mit 19 Schlägen hat Ben Humann die 18 Bahnen des Minigolfplatzes am Quellenweg abgeschlossen – den Ball sozusagen an jeder Bahn mit einem und einmal mit zwei Schlägen ins Loch bekommen. „Das hat er im vergangenen Jahr geschafft“, sagt Antonio Grosso, der gemeinsam mit seiner Frau Ingeborg den Sterngolfplatz leitet. „Er ist Mitglied im Minigolfverein Gladbeck.“

Die Minigolfanlage liegt wunderschön am Ende des Hüpptals neben dem Quellenbad. Ein kleiner Bach fließt durchs Gelände. Die 18 Bahnen sind neben- und hintereinander angelegt. Hortensien blühen, eine rote Dipladenie rankt sich in einem Übertopf hoch. „Ich habe auf das Pflanzen von Blumen dieses Jahr verzichtet“, sagt Ingeborg Grosso, „das finde ich schade, aber wir wurden gebeten, möglichst Wasser zu sparen.“

Darauf kommt es beim Minigolf an

Minigolf ist ein regulärer Sport. Meisterschaften werden ausgetragen. „Meine Frau und meine Tochter Giulia sind beide Europameisterinnen geworden“, sagt Antonio Grosso. „Um den Parcours möglicht gut zu bestehen, muss vieles bedacht werden.“

Es seien nicht alleine die Schläger, auf die es ankommt. „Wenn es kalt ist, wird beispielsweise mit schnelleren Bällen gespielt, als wenn es warm ist. Dann muss man die langsamen auswählen. Das muss man wissen, lernt man aber auch, wenn man sich mehr mit dem Minigolfspiel auseinandersetzt.“ Denn – das betont der Minigolfplatz-Besitzer – Minigolf sei eine gesunde Sportart, immer an der frischen Luft. Sie erfordere Ruhe und Konzentration. Das Ehepaar ist meistens schon vor den Öffnungszeiten am Platz. „Hier muss ganz viel gepflegt und erhalten werden“, sagt Antonio Grosso. „Zum Heckenschneiden und Rasen mähen holen wir uns inzwischen Hilfe. Wir werden ja auch nicht mehr jünger.“ Ingeborg Grosso erzählt, dass sie die Kübel am Rande der Anlage beseitigen möchte. „Dann kommen wir auch besser an die Hecke ran“, sagt sie. „Es gibt viel zu tun.“

Antonio Grosso betont, dass er nichts gegen Kinder hat. Er ist ausgebildeter Erzieher und hat bei der Caritas gearbeitet, bevor er in Rente ging. Seine Tochter Simona hat ihm ein Enkelkind beschert und seine Tochter Giulia zwei Mädchen. „Wichtig ist mir, dass alle sich an die Regeln halten. Und die gibt es nun mal auf einer Minigolfanlage. „Es ist beispielsweise verboten, auf die Bahnen zu treten“, sagt er. „Und das Gelände ist kein Spielgelände.“ Im vergangenen Jahr gab es eine Facebook-Diskussion rund um den Minigolfplatz. „Bis heute ist leider keiner hier vorbeigekommen, um das Gespräch zu suchen“, sagt er. „Ich hatte sie eingeladen.“ Traurig ist er darüber, dass sich Menschen an den Diskussionen beteiligen, die überhaupt noch nie auf dem Platz waren. „Es muss fairer zugehen.“

Minigolfplatz wurde in den 60er Jahren eröffnet

Sechs Versuche hat jede Spielerin und jeder Spieler an jeder Bahn, um den kleinen Ball ins Loch zu schießen – oder noch besser: rollen zu lassen. „Wer zu feste schlägt, der hat kein Glück. Ein zu lahm angeschlagener Ball kommt nicht weit“, sagt Antonio Grosso.

Der Minigolfplatz wurde in den 60er Jahren eröffnet. „Wir haben ihn Anfang der 90er Jahre übernommen“, sagt Antonio Grosso. „Ich bin immer von meiner Arbeit bei der Caritas in Solingen abends nach Wermelskirchen gefahren und habe meiner Frau geholfen“, sagt Antonio Grosso. Dem Ehepaar sieht man an, dass sie stolz sind auf ihren Platz. „Zwei Vereine trainieren bei uns“, sagt Ingeborg Grosso. „Der Förderverein, der passionierte Spielerinnen und Spieler aufnimmt, sowie der 1. Minigolfverein Köln 1961.

Lesen Sie auch Sterngolf-Inhaber vermisst Respekt vor der Platzordnung Sterngolf-Inhaber vermisst Respekt vor der Platzordnung

Hintergrund

Öffnungszeiten: April und Mai, 13.30 bis 19 Uhr; samstags, sonntags und feiertags, 11 bis 19 Uhr; Juni bis Ende Oktober, 13.30 bis 21 Uhr; samstags, sonntags und feiertags 11 bis 21 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder 4 Euro, 12er-Karte 45 Euro für Erwachsene, 40 Euro für Kinder.

Schule: Seit vergangenem Jahr können die, die das Minigolfen richtig lernen wollen, auch Unterricht nehmen. Hier sind zeitliche Absprachen nötig, auch außerhalb der Öffnung, Tel. 02196-91762.

Kommentar von Susanne Koch: Kein Spielplatz

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Wer gerne Minigolf spielt, der kann es weit bringen: Es werden Meisterschaften ausgetragen, auch Europa- und Weltmeisterschaften. Dass das Ehepaar Grosso den Minigolf-Geist gerne unters Volk bringen möchte, und darum auch darauf besteht, ihre Anlage nicht als Spielplatz zu nutzen, ist mehr als verständlich. Wenn Kinder gerne toben wollen, gibt es dafür genug Möglichkeiten.

Auf einer Minigolfanlage wird Minigolf gespielt. Pro Bahn hat jede Spielerin und jeder Spieler sechs Versuche, den Ball ins Loch zu bekommen. Gelingt das nicht, gibt es einen Strafpunkt und es geht an die nächste Bahn. Das verstehen auch schon ältere Kindergartenkinder und Grundschüler. Wichtig ist, dass sich alle, die den Platz benutzen, an die Regeln halten.

Das Ehepaar Grosso führt den Platz seit fast 30 Jahren. Sie haben Liebe, Mühe und auch eine Menge Geld hineingesteckt, um den Menschen ein Ausflugsziel mit sportlicher Tätigkeit zu ermöglichen.