7,2 Millionen Euro: Geldsegen für Rhein-Berg

Landschaftsversammlung Rheinland genehmigt den Nachtrag zum Haushalt.

Wermelskirchen. Den Rheinisch-Bergischen Kreis erwartet ein unerwarteter Geldsegen, denn: Die Große Koalition von CDU und SPD in der Landschaftsversammlung Rheinland hat für den bereits genehmigten Haushalt 2023 in einem Nachtrag eine Senkung der Umlage von 16,65 Prozent-Punkte auf nunmehr 15,30 Prozent-Punkte beschlossen. Für den Rhein-Berg-Kreis bedeutet das eine Entlastung von 7,2 Millionen Euro.

Bereits nach Bekanntwerden der erheblichen Steuer-Mehreinnahmen in NRW und somit auch in den Städten und Kreisen hatten CDU und SPD unmittelbar einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 beantragt und zugleich eine Senkung der Umlage um mindestens einen Prozent-Punkt gefordert. Seit Beginn des Jahres 2023 konnte aufgezeigt werden, dass aufgrund weiterer Haushaltsverbesserungen eine Umlagesenkung in Höhe von 1,2 Prozent-Punkten möglich sei, fasst Manuela Meißgeier von der SPD-Kreistagsfraktion die Entwicklung zusammen.

Florierende Konjunktur hat zu dem Beschluss beigetragen

SPD und CDU kamen laut Jürgen Wilhelm (Bergisch Gladbach) und Helga Loepp (Wermelskirchen) , beide Abgeordnete der Landschaftsversammlung Rheinland, nach intensiven Beratungen zu dem Ergebnis, dass die Umlage stärker gesenkt werden kann als von der Verwaltung vorgeschlagen. Somit konnte eine weitere Senkung der Umlage auf nunmehr 1,35 Prozent-Punkte beschlossen werden. Dies hat zur Folge, dass die Städte und Kreise um rund 300 Millionen Euro entlastet werden. Jürgen Wilhelm und Helga Loepp betonen: „Der Beschluss, die Umlage zu senken, zeigt auf, dass die florierende Konjunktur deutlich zu dieser Umlagesenkung beigetragen hat. Zum anderen spricht dies für eine seriöse Haushaltspolitik unserer Fraktionen von SPD und CDU, die Entlastungen an Kreise und Städte weitergibt, wenn es möglich ist.“ sng