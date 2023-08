Middendorfs sind 20 Jahre im Geschäft

Intersport an der Viktoriastraße feiert Geburtstag – mit vielen Rabatten.

Wermelskirchen. 20 Jahre Sportgeschichte. Die schreibt dieser Tage Intersport Middendorf in Wermelskirchen. „Am 11. September 2003 haben wir damals mit unserem neuen Leben begonnen“, erinnert sich Senior Chef Jürgen Middendorf.

Im Verkauf, das sagen die Middendorfs, habe sich gar nicht so viel verändert in zwei Jahrzehnten. Intersport Middendorf sei nicht nur eine Anlaufstelle für qualitativ hochwertige Sportausrüstung, sondern auch ein Ort, an dem Sportbegeisterte zusammenkommen und ihre Leidenschaft teilen könnten.

Aber um dauerhaft am Markt bestehen zu können, gehört eben noch ein wenig mehr dazu: „Laufende Investitionen in das Erscheinungsbild der Filialen, Digitalisierung von Prozessen im Hintergrund, Schulung der Kollegen und dem aktiv gelebten Wechsel zum Omnichannelsportanbieter sind die Herausforderungen der letzten Jahre aber auch Ansporn für Unternehmer und Mitarbeiter“, sagt Michael Asskamp, Geschäftspartner der Intersport eG. Längst läuft vieles digital im Sportgeschäft. Middendorf: „Wenn früher ein Kunde ein gelbes T-Shirt in einer bestimmten Größe haben wollte, hatten wir das oder eben nicht. Heute können wir es entweder in einer anderen Filiale bestellen oder eben online.“ 28 Mitarbeitende beschäftigen die Middendorfs in zwei Filialen – darunter inzwischen drei Azubis. Viele der Mitarbeiter sind seit vielen Jahren im Unternehmen. Sie und deren Weiterentwicklung seien ihnen wichtig, betonen die Unternehmer. Aber auch ohne die Stammkunden wäre die Erfolgsgeschichte von Intersport Middendorf wohl undenkbar. „Unsere Kunden sind wie Familie für uns. Unsere gemeinsame Begeisterung für Sport und die Loyalität der Kunden haben uns stets angetrieben, unser Bestes zu geben und uns kontinuierlich zu verbessern“, betont Inhaber Kai Middendorf. Er blicke mit Stolz auf die vergangenen 20 Jahre zurück, sagt Middendorf. „Und wir freuen uns jetzt schon darauf, die Sport- und Freizeitgemeinschaft im Bergischen Land auch in den kommenden Jahren weiter zu inspirieren und zu unterstützen.“

Mutter hat immer noch die Nummer 112

Und der Juniorchef ist seinen Eltern dankbar: „Ich weiß die anhaltende Unterstützung meiner Eltern Jürgen und Christa wirklich zu schätzen“, denkt Kai Middendorf an den Beginn seiner Selbstständigkeit im Alter von 25 Jahren zurück. „Meine Mutter hat nicht umsonst die Telefonnummer der Feuerwehr 112 als Verkäufernummer im Kassensystem“, fügt Middendorf Junior lachend hinzu.

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens möchte sich das Middendorf-Team bei allen Kunden mit einem Jubiläumsrabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment bedanken. Die Aktion dauert vom 31. August bis 9. September.