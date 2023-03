Mercy Street wird jeder Vorschuss-Lorbeere gerecht

Die Peter-Gabriel-Tribute-Band spielte Samstag vor knapp 200 Besuchern in der Katt

Wermelskirchen. Wenn du singen willst wie Peter Gabriel, musst du als Peter Gabriel geboren werden. So sagt es ein kanadischer Gesangslehrer in einem Internet-Video-Clip, in dem er versucht, seinen Zuschauern das technische Rüstzeug für das Singen von Gabriel-Liedern mit auf den Weg zu geben. Davon erzählte Ulf Pohlmeier, Sänger der Peter Gabriel-Tribute-Band Mercy Street, bei deren Konzert in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik.

Pohlmeier musste dabei lachen, denn selbstredend kann niemand als jemand anderes geboren werden. Aber: Ulf Pohlmeier und seine „Mercy Street“-Mitstreiter meisterten ihre über zweistündige Hommage an Peter Gabriel erneut mit Bravour – 2015 hatte die Band ihr erstes Konzert überhaupt in der Katt gespielt, weitere Auftritte folgten in 2017 und 2019. Nicht zuletzt diese Konzert-Erfolge haben dem Sextett einen Namen gemacht, wie das Publikum beim jüngsten Auftritt von „Mercy Street“ deutlich machte: Bereits beim Einspielen des Intros zu Konzertbeginn begrüßten die rund 200 Besucher die Musiker mit brandendem Applaus auf der Bühne.

Diesen Vorschuss-Lorbeeren wurden die Akteure mehr als gerecht. Während die einen jubelnd und begeistert mit in die Höhe gestreckten Armen im Takt klatschten, wiegten andere Konzertgäste mit verschlossenen Augen ganz in sich versunken ihre Hüften – begeisterte Anhänger von Peter Gabriel-Musik haben mit der Band Mercy Street ihr Brennglas gefunden, das die Kompositionen des einstigen „Genesis“-Sängers gebündelt auf den Punkt bringt.

Eingefleischte Fans von Bruce Springsteen, Peter Gabriel oder anderen Rock-Pop-Giganten bezeichnen ihren Star gerne als „Boss“ oder „Meister“. Dieses Bild aufgreifend sind die Musiker der Tribute-Band Mercy Street nicht nur die Jahrgangs- sondern eindeutig die Generations-Besten unter den „Auszubildenden“ von Peter Gabriel.

Mercy Street gerne auch setzt eigene Akzente

Der hatte vor 30 Jahren mit seiner „Secret world“-Tournee preisgekrönte Maßstäbe in Sachen Konzertproduktion gesetzt, an denen sich bis heute Groß-Konzerte orientieren, obwohl die Produktion so aufwendig war, dass sie erst ein Jahr später Gewinne einspielte. Bei den aktuellen Konzerten fokussiert sich die Band Mercy Street auf das 30-jährige Bestehen von „Secret world“, ohne das Konzept sklavisch zu kopieren. So setzten Mercy Street mit dem Lied „Book of love“ in der Katt einen emotionsgeladenen Höhepunkt, der auf den „Secret world“ Veröffentlichungen von Peter Gabriel nicht enthalten ist.

Für die Live-Musik-Fans ist klar: Ein Wiedersehen mit „ercy Street ist bereits jetzt Grund zur Vorfreude. sng