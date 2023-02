Meinung: Neue Generation

Der Standpunkt von Anja Carolina Siebel zu Angeboten für die Generation 60+.

Es ist ein moderner Glaubenssatz, der da lautet: „60 ist das neue 50“. Oder so ähnlich. Etwas Wahres ist aber schon dran. Denn wer sich die über 60-Jährigen von heute anschaut, der wird schnell zustimmen: Alte Leute sind das in der Regel nicht.

Während die Oma vor einigen Jahrzehnten mit 60 oft wirklich schon eine „Oma“ war, treffen wir heute auf Menschen, die praktisch mitten im Leben stehen, die körperlich und geistig agil sind und dem entsprechend andere Ansprüche haben als die Ruheständler von damals.

Und so sollte auch das Angebot für sie ein anderes sein. Die Stadt liegt also mit ihren Projekten für die Generation über 60 voll im Trend. Sie lässt Menschen dieser Generation aktiv teilhaben am Prozess und ermittelt ihre Wünsche und Bedürfnisse. So dass neue Angebote quasi direkt von jenen erschaffen werden, die sie später auch nutzen. Beim Workshop am Samstag konnte man gut beobachten, wie dynamisch das sein kann.

