Meinung: Bei Kleidung geht es um Respekt

Heiß diskutiert wird derzeit die Kleiderordnung an der Sekundarschule. Inzwischen ist aber auch klar, dass viele andere Schulen in der Umgebung – wenn auch nicht in Wermelskirchen – ähnliche Regeln haben. Und dass es durchaus geteilte Meinungen gibt: in der Elternschaft, bei den Lehrern, in der Bevölkerung, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern selbst.