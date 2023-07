Meinung: Kooperationen stärken

Der Standpunkt von WGA-Redaktionsleiterin Anja Carolina Siebel zum Stadtfest.

Wermelskirchen. Das war ein Fest, wie es sich die Veranstalter von Stadtkirche, Geschichtsverein und WiW Stadtmarketing vorgestellt hatten. Nicht zu trubelig, aber gut besucht, gemütlich, mit guten Gesprächen, kulinarischen Genüssen, etwas Musik und Geschichte.

Was sich zeigte: Die Wermelskirchener sind interessiert an ihrer Stadtgeschichte. Und: Sowohl die jüngere als auch die ältere Generation war am Markt vertreten.

Was André Frowein als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins WiW anmerkte, könnte zur Idee für einige neue Veranstaltungen in der Stadt werden: neue Kooperationen. Denn es war das erste Mal, dass die drei Initiativen ein Fest gemeinsam auf die Beine stellten. Kooperationspartner wie der Kunstverein und die ortsansässigen Gastronomen am Markt machten gern mit.

So lässt es sich feiern. Und so lassen sich sicher auch viele weitere schöne Veranstaltungen in Wermelskirchen in der Zukunft realisieren. Absolut gelungen.