„Mein Leben ist in der Ukraine“

Im Nähtreff von „Willkommen in Wermelskirchen“ hört man viele Fluchtgeschichten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Stimmung im Nähtreff der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ im Waschcafé auf der Eich ist gelöst und locker. Viele Frauen und auch der eine oder andere Mann sind regelmäßig hier und reden miteinander, fachsimpeln über verschiedene Handarbeitstechniken und nähen, stricken, sticken oder häkeln. Fast ist es ein wenig hektisch, aber immer wirken die Anwesenden zufrieden und angekommen. Das ist nicht immer ganz selbstverständlich, denn hinter den Menschen liegen bisweilen alles andere als leichte Fluchtgeschichten. Und während einige der Menschen schon viele Jahre in Wermelskirchen leben und teilweise vollständig angekommen sind, liegt die Flucht bei anderen noch gar nicht so lange zurück. Etwa bei Halyna Krushenytska und Valentina Osadcha, die beide aus der Ukraine vor Putins Angriffskrieg geflüchtet sind.

Die 79-jährige Halyna Krushenytska kommt aus Odessa und ist erst seit Mitte Oktober in Wermelskirchen, während die 78-jährige Valentina Osadcha mit ihren beiden Töchtern und einem Enkelsohn schon seit März des Vorjahres hier ist und aus Charkiw stammt. Auch wenn die beiden Frauen sich vorher nicht gekannt haben, ähneln sich doch ihre Fluchtgeschichten. „Wir waren erst in Polen, in einem Wald, wurden dort dann in einer Gruppe angesprochen, und sind mit dem Bus eines Wuppertaler Unternehmens nach Hilgen-Neuenhaus zur Kirchengemeinde gebracht worden“, sagt sie – mit Hilfe einer Syrerin, die 16 Jahre in der Ukraine gelebt hat, die Sprache spricht und selbst mit ihren drei Kindern im März 2022 geflohen ist.

Sie übersetzt auf Arabisch, was dann wiederum von einer Marokkanerin auf Deutsch übersetzt wird – babylonische Vielfalt? Möglicherweise. Entsprechende Sprachverwirrung? Sicherlich nicht. Auch das macht das Waschcafé aus – wenn man mit der einen Sprache nicht weiterkommt, behilft man sich eben irgendwie.

Auch Halyna Krushenytska ist über Polen nach Deutschland gekommen, mit ihrer Tochter und ihrem Enkelkind. „Es war schrecklich, wir haben nicht wirklich geglaubt, dass es zum Krieg kommen wird“, sagt sie. Es seien Wochen und Monate in ständiger Angst und Sorge vor den Angriffen der Russen gewesen, man sei nur nach draußen gegangen, um Wasser zu holen. „Wir haben nur diejenigen rausgeschickt, die schnell laufen konnten, damit sie möglichst kurz draußen sein mussten“, sagt die 79-Jährige. Am Anfang habe es in Odessa „nur“ Bombenangriffe gegeben, die Hoffnung, dass der Krieg schnell vorbei sein würde, sei immer da gewesen.

„Wir haben nicht wirklich geglaubt, dass es zum Krieg kommen wird.“

„Aber es ist gar nichts vorbeigegangen“, sagt Halyna Krushenytska, und dann kommen ihr doch die Tränen, weil alles noch so frisch ist. „Irgendwann war es zu viel, es ging nicht mehr – und wir sind mit dem Zug nach Polen und von dort mit dem Bus nach Deutschland. Wir hatten Bekannte, die schon in Wermelskirchen waren und die uns gesagt haben, dass man sich hier kümmern würde“, sagt sie leise. Valentina Osadcha kann ganz ähnliche Geschichten erzählen, die zur Entscheidung geführt haben, die Heimat zu verlassen. „Es gab in der Umgebung immer wieder Bombeneinschläge, wir haben das gemerkt, weil das ganze Haus gewackelt hat. Wir wohnen in der zweiten Etage und hatten Angst, dass das Haus einstürzt“, sagt die 78-Jährige.

Zwei Wochen habe sie es ausgehalten, zwei Wochen, in denen sie sich mit anderen Anwohnern und ihrer Familie im Keller versteckt habe. „Aber irgendwann hatten wir so viel Angst, dass wir einfach in ein Taxi gestiegen sind, nur ein paar Habseligkeiten mit dabei, und zur nächsten Bushaltestelle gefahren sind, um von dort nach Polen zu fahren“, sagt sie.

Das alles liegt jetzt einige Monate hinter den beiden Frauen. Sie haben eine vorübergehende Bleibe in Wermelskirchen gefunden, sie haben Menschen gefunden, die ihnen dabei helfen, sich hier zurechtzufinden. Im Nähtreff haben sie, so banal das auch klingen mag, eine Beschäftigung gefunden, mit anderen Menschen, mit denen sie sich – wenn auch manchmal über Umwege – unterhalten können.

All das ist gut und wichtig – und doch ist es kaum verwunderlich, dass der Wunsch da ist, wieder nach Hause zurückzukehren. „Ich bin unendlich dankbar für die Hilfe und Unterstützung, die wir aus Deutschland erfahren. Aber wenn der Krieg zu Ende ist, möchte ich zurückkehren. Mein Leben ist in der Ukraine“, sagt Halyna Krushenytska ernst.

Wenn es nur um sie ginge, würde das auch Valentina Osadcha wollen. „Aber mein Enkel macht gerade eine Ausbildung in einer Apotheke hier, daher weiß ich noch nicht, ob wir sofort wieder zurückgingen“, sagt sie nachdenklich.

Waschcafé

Angebot: Im Waschcafé bietet „Willkommen in Wermelskirchen“ Menschen mit Fluchthintergrund Beratung in schulischen und beruflichen Fragen sowie Hilfe bei der Suche nach Ausbildungs-, Praktikums- und Arbeitsplätzen. Auch wenn es um Behördenbriefe, Formulare oder Fragen des täglichen Lebens geht, finden sich dort Ansprechpartner.

Öffnungszeiten: Das Waschcafé an der Eich 4c hinter den Bürgerhäusern ist montags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Mittwochs sind auch zwei Mitarbeiter des Jobcenters da, um Fragen zu beantworten.