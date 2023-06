Kulturabend zeigt Talente der Schüler

Der Kulturabend am Gymnasium zeigt die vielen Talente der Schüler.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Im Pädagogischen Zentrum im Gymnasium gibt es schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Startschuss kaum mehr einen freien Platz. Die ersten Besucher stellen sich auf die Emporen, um einen guten Blick auf die Bühne zu bekommen. Fast 400 Besucher sind gekommen. In den Reihen der Schüler macht sich die Aufregung breit.

Um kurz nach 18 Uhr klettert dann Franziska Ovenhausen mit ihrem Oberstufenchor auf die Bühne. Eine kleine Gruppe aufgeregter Schülerinnen. Und: Cedric Klimasch. Der Auftakt ist so spektakulär wie der ganze Abend: Die Schülerinnen stimmen „Let Me Entertain You“ an und plötzlich steigt Cedric Klimasch in ein atemberaubendes, völlig unerwartetes Solo ein. Die Zuschauer blicken überrascht auf. Mit dem letzten Ton bricht der Jubel los. In diesem Abend stecken Überraschungen, Talente, völlig unerwartete Auftritte und Magie.

Alle Kulturschaffenden am Gymnasium haben sich zusammengetan, um einen Kulturabend auf die Beine zu stellen: Die Orchesterschüler, verschiedene Chöre, die Theater-AG und Schülerinnen, die gelegentlich ganz alleine oder in unerwarteten Konstellationen zeigen, was sie können. Dann sitzt plötzlich ganz mutig eine einzelne junge Künstlerin am Klavier und spielt. Ein Junge setzt mit seiner Trompete zum Solo an. Oder Schüler machen sich mit Poesie auf den Weg auf die Bühne. Talente bekommen ihren Raum. „Und weil wir so viele davon haben, wird es sicher ein langer Abend“, hatten die Musiklehrer Simeon Brück und Franziska Ovenhausen schon vorher angekündigt. Und sie sollen recht behalten.

Eine rockige Version des Bergischen Heimatlieds

Mehr als 40 Programmpunkte stehen in dem kleinen Heft, das Schüler am Eingang verteilen. Allein die erste Hälfte des Programms dauert fast zwei Stunden. Es wird ein langer Abend – voller wunderbarer, umjubelter Auftritte.

Dazu gehört zum Beispiel das Bergische Heimatlied: Die Orchesterschüler stimmen die vertraute Melodie mit Unterstützung einzelner Lehrer in den Reihen der Musiker an. Die Chorschüler stimmen mit. Ein leises Summen ist im Publikum vernehmbar. Und dann wechselt der Rhythmus: Musiklehrer Simeon Brück hat einige rockige Version geschrieben, damit auch der glänzende Schlagzeuger auf seine Kosten kam. Das Publikum jubelt. Moderne Filmmelodien, ganz persönliche Poesie und immer wieder berührende Auftritte der Theater-AG stehen ebenso auf dem Programm: Die jungen Schauspieler rezitieren pünktlich zum Stadtjubiläum Verse aus dem späten 19. Jahrhundert und zeigen Pantomime-Choreographien.

Chorauftritte entpuppen sich als kleine Juwelen des Abends. Mathilda de Brün und Pia Steinhoff bringen ihr Können im Contemporary Tanz aus der Ballettschule auf die Bühne. Die Kunstschüler haben aufwendige Mottokostüme gestaltet. Ein großer Gewinn für den Abend sind auch die Moderatoren: Luca Nickel und Cedric Klimasch, der als Zeitzeuge der Stadtgründung unterwegs ist, spielen sich locker die Bälle zu.

Nach einem langen Abend klettern dann noch einmal alle Orchester- und Chorschüler auf die Bühne und stimmen gemeinsam ein Geburtstagslied für die Stadt an – eine wunderbare Mischung aus vertrauten Glückwunschmelodien. Danach: endloser Jubel.