Meerforelle & Co. kehren zurück

Natur

+ © Elmar Weber Die ersten Meerforellen sind zurück. In der Wupper wurden an verschiedenen Stellen laichende Fische entdeckt. © Elmar Weber

Wupper und Dhünn gehören zu den Flüssen, in denen die Fische wieder zu beobachten sind.

Von Michael Int’Zandt

Die Laichsaison der Wanderfische ist in vollem Gange. Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, kehren beispielsweise Lachse und Meerforellen über den Rhein in die Nebenflüsse zum Laichen zurück, dorthin, wo sie selbst als Jungfische groß geworden sind. Auch die Bachforellen sind wieder aktiv und laichen. Wupper und Dhünn gehören zu den Flüssen, in die die Fische wieder zurückkehren.

Bislang haben die Akteure der Fischereivereine im Stadtgebiet Wuppertal an verschiedenen Stellen, zum Beispiel an der Kluse in Elberfeld, Laichgruben und laichende Meer- und Bachforellen gesichtet. An der Kontrollstation Auermühlenwehr an der Dhünn in Leverkusen-Schlebusch hat der Wupperverband bisher 14 Lachse gesichtet, ein Zeichen, dass die Rückkehr der Fische begonnen hat.

Das zeigt, dass gute Lebensbedingungen vorherrschen. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Wupperverband in Kooperation mit seinen Mitgliedern, den Städten, Kreisen und Unternehmen, sowie den Fischereigenossenschaften und Fischereivereinen viel dafür getan, dass sich Wupper und Dhünn wieder positiv entwickeln konnten. Angefangen beim Ausbau der Kläranlagen und der Verbesserung der Wasserqualität bis hin zu naturnahen Flussstrukturen und der Durchgängigkeit an Wehren. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die empfindlichen Fischarten wie beispielsweise Lachse wieder in den Flusssystemen Wupper und Dhünn heimisch fühlen. So wurden in Wuppertal bereits mehr als neun Kilometer Stadtfluss von der Stadt Wuppertal und dem Wupperverband naturnah entwickelt. Bis 2025 sollen es 15 Kilometer sein.

Wiederansiedlung erfolgt mit viel ehrenamtlichen Einsatz

„Wir freuen uns, dass sich auch immer mehr ortsansässige Unternehmen mit viel Engagement in die Gewässerentwicklung einbringen, wie zum Beispiel die Firma Vorwerk bei der Flussgestaltung in Laaken“, berichtet Dr. Marlene Liebeskind, Bereichsleiterin für Gewässerentwicklung beim Wupperverband. Geplant sind weitere Renaturierungen wie der Wupperabschnitt auf dem Werksgelände von Bayer in Wuppertal-Elberfeld.

Die Wiederansiedlung der ehemals ausgestorbenen Fischarten in die Wupper und Dhünn erfolgt mit viel ehrenamtlichem Einsatz durch die Fischereivereine. „Bereits seit den 90er Jahren ziehen die ehrenamtlich tätigen Fischereivereinsmitglieder Jungfische im Bruthaus auf und setzen sie im Frühjahr in die Wupper und Nebenflüsse aus“, so Helmut Wuttke vom Bergischen Fischerei-Verein 1889 Wuppertal (BFV). Einige Jahre wachsen die Fische in ihrem Heimatfluss heran und machen sich dann auf den langen Weg ins Meer, um zwei bis vier Jahre später zum Laichen wieder in ihre ehemalige „Kinderstube“ zurückzukehren. 2018 hat der BFV 245 000 Junglachse in die Wupper gesetzt.