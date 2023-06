Mediziner wirbt: Organspenden dürfen kein Tabu sein

Dr. Torsten Bachus war im Bestattungshaus zu Gast.

Von Dela Kirchner

Wermelskirchen/Remscheid. Die letzte Organspende eines verstorbenen Patienten fand im Sana-Klinikum am 29. April dieses Jahres statt – in den vorherigen beiden Jahren gab es überhaupt keine. Zu der leider sehr geringen Bereitschaft zur Organspende in Deutschland kommt erschwerend hinzu, dass der Hirntod die zwingende Voraussetzung für eine Organspende ist.

Wartezeiten auf Organe sindfür Schwerstkranke sehr lang

Aber was bedeutet das eigentlich, der umgangssprachliche Hirntod? „Das Hirn stirbt nicht – es wird funktionslos“, erklärt der Transplantationsbeauftragte des Sana-Klinikums in Remscheid, Dr. Torsten Bachus. Rund zehn interessierte Zuhörer hörten seinen Vortrag am Donnerstagabend im Bestattungshaus Andrießen an der Berliner Straße.

„Genauer gesagt bedeutet der Hirntod den unumkehrbaren Funktionsverlust von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Vorhergehend treten immer ein Hirnschaden und dadurch eine Hirnschwellung auf.“

Allerdings sei das Feststellen eines Hirntods nicht das schwerwiegendste Problem für alle, die sich mit Transplantationen beschäftigen: „Wenn weder ein Organspendeausweis noch eine Patientenverfügung vorliegen, ist es für uns sehr schwierig, die Haltung des Menschen zur Organspende herauszufinden“, so Bachus. Seine Bitte an alle lautet deshalb, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eine Entscheidung zu treffen. „Selbstverständlich können Sie zu dem Ergebnis kommen, nicht spenden zu wollen. Aber bitte dokumentieren Sie Ihre Entscheidung – und sprechen Sie unbedingt mit Ihren Familienangehörigen und Vertrauten darüber. Bringen Sie nicht andere, Ihnen nahestehende Menschen in die Situation, unvorbereitet für Sie eine Entscheidung treffen zu müssen.“

Das Transplantationsprozedere in Deutschland sei aufwendig und sehr detailliert; laufe nach festen Protokollen ab. Für eine Hirntoddiagnostik seien mindestens zwei Fachärzte mit langjähriger Erfahrung in der Intensivmedizin vorgeschrieben. Bachus: „Viele Menschen auf den Wartelisten für Organe sterben, bevor Ihnen geholfen werden kann. Die Wartezeit für eine Niere in Deutschland beträgt momentan acht bis neun Jahre.“ Gespendet werden können vermittlungspflichtige Organe (Herz, Lunge, Nieren, Leber und seltener Bauchspeicheldrüse und Teile des Dünndarms) sowie auch Gewebe, das nicht vermittlungspflichtig ist. Die zwingend vorgeschriebene Vermittlung von Organen über die zentralen Wartelisten übernimmt ausschließlich Eurotransplant und um die Gewebespenden kümmert sich die Deutsche Gesellschaft für Gewebespenden (DGFG). Die bundesweite Koordinierungsstelle für Organspenden in Deutschland ist die Deutsche Stiftung Organspende (DSO). Bachus: „Wir alle tun dies für die Menschen auf den Wartelisten.“