Medimobil kommt drei Mal zur Tafel

Aktion

+ © Peter Krampen Die mobile Praxis aus Wuppertal kommt im Mai erstmals nach Wermelskirchen. An drei Tagen untersuchen Ärzte darin kostenlos bedürftige Patienten. © Peter Krampen

Der Lionsclub Wermelskirchen testet im Mai, ob es Bedarf für eine ärztliche Versorgung von nicht krankenversicherten Menschen gibt.

Von Karsten Mittelstädt

In Deutschland ist jeder krankenversichert und kann ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen - eigentlich. Denn die Realität in Großstädten zeigt, dass es Menschen ohne eine Krankenversicherung gibt. Gibt es sie auch in einer Kleinstadt wie Wermelskirchen? Das soll im Mai herausgefunden werden. Der Lionsclub Wermelskirchen (der auch Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth) mit abdeckt, holt das Medimobil aus Wuppertal im Mai für drei Termine nach Wermelskirchen.

Beim Medimobil handelt es sich um einen ausrangierten Krankenwagen, der so ausgerüstet ist, dass ein Arzt darin eine Untersuchung und einfache Behandlungen durchführen kann. „Drei Ärzte aus der Wermelskirchener Ärzteschaft machen mit“, versicherte Ulrich Gräfe, Sprecher des Lionsclubs. Die Namen der Mediziner stehen noch nicht fest, es werden wohl Allgemeinmediziner sein, die bei der Aktion mitmachen.

„Die Termine für die Aktion stehen schon fest“, erklärte Gräfe. Das Medimobil aus Wuppertal wird jeweils mittwochs, 10., 17. und 31. Mai von 14 bis 16.30 Uhr auf dem Platz der Wermelskirchener Tafel, Vorm Eickerberg 2, stehen.

Die Aktion hat nicht unmittelbar etwas mit der Tafel zu tun, die erste Vorsitzende Brigitte Krips unterstützt das Vorhaben des Lionclubs aber.

In Anspruch nehmen können das Medimobil alle Wermelskirchener, nicht nur Besucher der Tafel. Wer sich ohne großen Formalitäten einmal einer ärztlichen Untersuchung unterziehen will, ist im Medimobil willkommen.

„Wir wollen feststellen, ob es in Wermelskirchen überhaupt Bedarf für ein Medimobil gibt“, erklärt Gräfe den Hintergrund. Denn die Erfahrung in Wuppertal oder Remscheid, wo das Wuppertaler Medimobil regelmäßig einmal wöchentlich unterwegs ist, zeigen, dass längst nicht nur Menschen ohne Krankenversicherung das Angebot in Anspruch nehmen. „Es kann viele Gründe geben, warum jemand nicht zum Arzt geht, obwohl er krank ist“, meint Gräfe. Das kann auch aus Scheu geschehen. „Manche wissen nicht einmal, dass sie Anspruch auf ärztliche Versorgung haben“, erläutert Gräfe weiter.

„Es ist für schwierig für uns, einzuschätzen, wie groß der Bedarf ist.“

Brigitte Krips, Vorsitzende der Tafel Wermelskirchen

In Remscheid nutzen jede Woche etwa zehn Personen die ärztliche Untersuchung in der mobilen Arztpraxis. „Es ist für uns sehr schwierig einzuschätzen, ob und wie groß der Bedarf in Wermelskirchen ist“, sagt Brigitte Krips. „Deshalb finde ich es gut, dass der Lionsclub das mal ausprobiert.“

Anlass für den Lionsclub in Wermelskirchen aktiv zu werden, ist das weltweit 100-jährige Bestehen der Vereinigung. „Wir wollten dazu mal etwas Besonderes anbieten“, erklärt Gräfe. Initiator der Aktion ist Clubmitglied Dr. Jürgen vom Stein.

Finanziert wird das Vorhaben vom Lionsclub selbst und Sponsoren. Die Tafel Wuppertal stellt ihr Medimobil kostenfrei zur Verfügung. Die Ärzte helfen ehrenamtlich, Apotheken und der Lionsclub zahlen die notwendigen Medikamente.

Es werde einige Medikamente für einfache Erkrankungen geben, kündigt Gräfe an. Es geht aber auch darum, dass Erkrankte überhaupt einmal von einem Arzt untersucht werden, der vielleicht gleich einen Termin bei einem seiner Kollegen vereinbaren kann.

Ob es bei den drei Terminen im Mai bleibt, entscheidet der Lionsclub im Anschluss. „Wir beschränken die Aktion bewusst auf Wermelskirchen“, erläutert Gräfe, weil in den kleineren Städte Radevormwald oder Hückeswagen der Bedarf wohl zu gering sein wird, um den Einsatz des Medimobils zu rechtfertigen.

MEDIMOBIL EINSATZ In Wuppertal und in Remscheid ist das Medimobil regelmäßig im Einsatz, um bei bedürftigen Menschen ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung sicherzustellen. Ärzte, Krankenpfleger und Krankenschwestern versorgen dabei Menschen, die ansonsten ohne ärztliche Hilfe auskommen müssen TERMINE Das Fahrzeug steht am Mittwoch, 10. Mai, 17. Mai und am 31. Mai zwischen 14 und 16.30 Uhr an der Tafel.

Sollte sich Ende Mai zeigen, dass auch in Wermelskirchen zahlreiche Menschen nicht ärztlich versorgt sind und der regelmäßige Einsatz des Fahrzeugs sinnvoll wäre, soll über ein dauerhaftes Konzept nachgedacht werden, „Das hätte dann aber eine ganz andere Größenordnung“, sagt Ulrich Gräfe.