Martinszüge beleben das Stadtbild

Tradition

+ © Michael Sieber St. Martin schreitet hoch zu Ross vorneweg und Kinder und Eltern folgen mit Laternen. So ist der Brauch vielerorts. © Michael Sieber

Die Zeit der Feuer und Weckmänner ist wieder gekommen. In den nächsten Tagen ziehen viele los.

Jetzt ist es wieder soweit, selbstgebastelte, bunte Laternen erleuchten die Straßen. Gemeinsam erinnert man sich an die Martinslegende und die altbekannten Lieder klingen noch Tage später in den Ohren. Bereits Montag ging es los in der Kita an der Wielstraße. Dienstag starteten die Martinszüge in Dhünn und Dabringhausen, organisiert von der Dhünntalschule.

In Dabringhausen trafen sich die Kinder auf dem Schulhof und zogen dann als Kinderzug um den Höferhof. Beim Martinsfeuer auf dem Schulhof wurde weiter gesungen und der Martinslegende gelauscht. Danach holten die Kinder die bestellten Weckmänner ab; Glühwein, Kinderpunsch und Brezeln wurden zum Verkauf angeboten. Der Erlös des Verkaufs fließt an den Schulverein, der unter anderem auch die Bläsergruppe finanziert.

Die Dhünner Kinder und Eltern trafen sich auf dem Bolzplatz. Nach einem ersten gemeinsamen Lied folgte die Begrüßung. Mit einem weiteren Lied setzte sich dann der Zug mit dem Sankt Martin an der Spitze in Bewegung Richtung Dorfmitte. Im Anschluss blieb beim Martinsfeuer Zeit für Gespräche.

Bei beiden Zügen konnte auch der Lions-Club-Kalender für fünf Euro erworben werden. Der Club fördert mit dem Projekt „Klasse 2000“ einen Großteil der Schulkinder bezüglich Gesundheit und Suchtvorbeugung.

Ebenfalls am 6. Novemberfanden die Martinszüge der Evangelischen Kita Tente und der Kita Wirtsmühle statt. Heute, 7. November, treffen sich Kinder und Eltern um 18 Uhr in der Kita Heisterbusch. Auch die Kitas Bussardweg und Am Ecker veranstalten am Mittwoch einen Zug.

Schlusslichter bilden die Kita Lebenshilfe und die Verbundschule

Am Donnerstag, 8. November, geht es dann weiter mit der Waldschule und der Katholischen Grundschule. Am 9. November erleuchtet dann die Wermelskirchener Innenstadt, wenn der von der Werbegemeinschaft „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) veranstaltete Martinszug „durch die Straßen auf und nieder zieht“. Die Veranstalter erwarten 600 bis 800 Teilnehmer. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Schwanenplatz, von dort zieht der Lichterzug über Schwanen, die Eich und die Kölner Straße bis zum Parkplatz unterm Naturweihnachtsbaum. Für musikalische Begleitung sorgt das Blasorchester Dabringhausen. Während dann unterm Weihnachtsbaum das Martinsfeuer brennt, lauschen die Teilnehmer der Legende der Mantelteilung. Kakao, Kaffee und Currywurst werden zum Verkauf angeboten. Gutscheine für Weckmänner müssen im Vorfeld in den städtischen Kindergärten, im Bürgerbüro oder bei WiW erworben werden.

Die Grundschule Am Haiderbach mit den Standorten Hünger und Tente zieht ebenfalls am Donnerstag mit Laternen durch die Straßen. Schlusslichter bilden der Kindergarten der Lebenshilfe Grunewald, 12. November, und die Verbundschule Mitte-Nord am 15. November. anst

ZÜGE IM ÜBERBLICK

INFO Mittwoch, 7. November: Kita Bussardweg (17 Uhr), Kita Am Ecker (17.30 Uhr), Kita Heisterbusch (18 Uhr). Do. 8. November, Waldschule (17.30 Uhr), Kath. Grundschule (18 Uhr). Freitag, 9. November, WiW (17.30 Uhr), Grundschule Am Haiderbach (Tente und Hünger, 18 Uhr). Montag, 12. November: Kindergarten Grunewald (17 Uhr). Do. 15. November, Verbundschule Mitte-Nord (18 Uhr).