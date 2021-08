Markusmühle: Baum stürzt auf Auto

Unfall

Gegen 16 Uhr ist am Mittwoch ein Baum im Bereich Markusmühle umgestürzt und auf einen Opel Astra aufgeschlagen.

Die Frau, die allein in ihrem Auto saß und aus Burscheid-Hilgen in Richtung Dabringhausen unterwegs war, hatte „großes Glück“, wie es ein Polizeisprecher am Mittwochabend ausdrückte. Sie wurde nur leicht verletzt. Das Auto hat vermutlich Totalschaden.

Die Straße war laut Polizei erst am Dienstag wieder freigegeben worden – Bäume drohten wegen des starken Schneefalls zusammenzubrechen. Warum der Baum in Höhe des Forellenhofs jetzt umstürzte, muss noch geklärt werden. bjb