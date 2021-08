Markt: Politik stimmt für Innenstadt

Provisorischer Platz

Stände ziehen während der Umbauphase am Loches-Platz an die Telegrafenstraße. Dies sei eine Alternative auf Zeit.

Von Anja Carolina Siebel

Der Wochenmarkt zieht für die Zeit des Loches-Platz-Umbaus wohl tatsächlich an die Telegrafenstraße.

Zumindest stimmten die Ortspolitiker im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) einstimmig für diese zunächst temporäre Lösung. Wie berichtet, sollen die Stände dann vom Rathaus-Vorplatz in Richtung Stadtkarree aufgereiht sein.

Der Erste städtische Beigeordnete Stefan Görnert betonte: „Es ist auch erst einmal eine Alternative auf Zeit. Wir wollen diese Chance aber nutzen. Erstens ist der Markt so in die Innenstadt gerückt, was sowohl wir als Verwaltung als auch die Marktbeschicker ausdrücklich begrüßen.“ Der Mitnahmeeffekt bei Kunden, die ohnehin Besorgungen in der City machten, hätte in den Überlegungen der Verwaltung eine Rolle gespielt.

„Wir wollen dem Wochenmarkt mehr Potenzial ermöglichen.“

Stefan Görnert, Erster Beigeordneter

„Zudem wollen wir aber auch den Wochenmarkt weiterentwickeln, ihm mehr Potenzial ermöglichen.“ Dazu hatten sich auch die Ausschussmitglieder Gedanken gemacht. Christian Klicki (CDU) regte an, in der Marktplanung darauf zu achten, dass die Stände nicht ansässige Händler behindern würden: „So sollte der Blumenhändler nicht vor dem holländischen Blumenmarkt an der Telegrafenstraße und der Schuhhändler nicht unbedingt vor Quick-Schuh stehen.“ Thorn Seidel (WNK/UWG) warf erneut die Frage auf, ob der Markt nicht an einem anderen Tag stattfinden könne.

Diese Überlegung hatte zuvor auch schon Oliver Platt vom BüFo geäußert, von dem die Idee, den Wochenmarkt an die Telegrafenstraße zu holen, ursprünglich stammte. Die Begründung: An einem Samstag würden möglicherweise mehr Kunden auf den Markt gehen, weil viele Berufstätige an einem Freitagvormittag keine Zeit haben.

Allerdings sei das nicht im Sinne der Standbetreiber, wie Stefan Görnert erklärte: „Wir liegen im Umkreis vieler größerer Städte, die logischerweise auch Wochenmärkte haben.“ Samstags seien viele mit ihren Ständen in den umliegenden größeren Städten auf Märkten. „Dann würde zu uns niemand mehr kommen; das möchten wir nicht riskieren“, äußerte Görnert.

WOCHENMARKT TERMIN Jeden Freitag schlagen die Wochenmarkt-Beschicker auf dem oberen Loches-Platz ihre Zelte auf. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr verkaufen sie ihre Waren: Lebensmittel, Blumen und Kleidung. PARKEN Die Aussteller loben die gute Parksituation für Kunden des Wochenmarktes. Das Parken am neuen Standort steht zur Diskussion.

Jochen Bilstein (SPD) nutze die Gelegenheit, um die Diskussion noch einmal auf die von der SPD seinerzeit angeregten Gebühren für Außengastronomie zu richten: „Wenn die Gastronomen keine Gebühren zahlen müssen für ihre Außengastronomie, rege ich an, diese auch den Marktbeschickern zu erlassen“, sagte er. Anklang fand das bei Martin Bosbach (CDU): „Da stimme ich sofort zu,“ allerdings müsse das im für die städtischen Finanzen zuständigen Haupt- und Finanzausschuss geklärt werden.

Mit der Option, den Erfolg eines Marktes in der Innenstadt abzuwarten, stimmten die Mitglieder dem Vorschlag der Verwaltung für die Telegrafenstraße zu. „Uns als CDU-Fraktion würde allerdings auch interessieren, wie dann später der Markt am neuen Loches-Platz wirken würde“, räumte Christian Klicki ein. Stefan Görnert: „Ob wir dann wieder umziehen, liegt am Erfolg des Standortes.“ Die Standorte Kattwinkelsche Fabrik und Carl-Leverkus-Straße schieden für die Stadt als Alternativ-Optionen aus. Die Katt sei zu weit vom Schuss und an der Carl-Leverkus-Straße würden die Marktstände den Lieferverkehr zu den Geschäften behindern, hatte der Technische Beigeordnete Thomas Marner bereits im Vorfeld erklärt.