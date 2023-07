Maria in der Aue: Stadt liegen keine Anträge für ein Gesundheitscamp vor

Um das Haus in Maria in der Aue ranken sich schon Gerüchte, seit die Gastronomie und der Hotelbetrieb dort schlossen.

Ob sich die veröffentlichten Pläne für ein Gesundheitscamp für adipöse Kinder im Schloss mit den aktuellen Genehmigungen realisieren lassen?

Von Theresa Demski

Wermelskrichen. Das Gesundheitscamp Schloss Haniel will am 1. September an den Start gehen. Darüber informierte die „Stranger and Friends Real Estate AG“ über ihre Anwaltskanzlei Anfang des Monats.

Die Stadt Wermelskirchen hat sich bisher auf Anfragen zu den Plänen in Maria in der Aue zurückgehalten – mit dem Verweis auf „schwebende Verfahren“.

Auf eine erneute Nachfrage antwortet nun Florian Leßke vom Amt für Stadtentwicklung: „Derzeit gibt es keinen Antrag mehr, und es gab und gibt keine Genehmigung für irgendwelche Veränderungen, weder auf bauliche Anlagen noch auf die Nutzung bezogen.“ Eine künftige Nutzung im Rahmen der bestehenden Genehmigungen für ein Seminar- und Tagungshotel sei aber jederzeit möglich.

Sollte die Nutzung von der bestehenden Genehmigung nicht gedeckt sein, müsse ein entsprechender Bauantrag gestellt werden. „Hierzu liegt der Stadt nichts vor“, sagt Leßke. Ob sich die veröffentlichten Pläne für ein Gesundheitscamp für adipöse Kinder im Schloss mit den aktuellen Genehmigungen realisieren lassen? Darauf antwortet der Leiter des Amts für Stadtentwicklung: „Es hängt von der konkreten Nutzung ab, ob das Gesundheitscamp von der bisherigen Genehmigung gedeckt ist oder nicht.“

Grundsätzlich seien viele Parallelen zu erwarten: die Unterbringung mit Übernachtung in einzelnen Zimmer, Therapie- und Lernangebote in Seminarräumen, gemeinsame Aufenthaltsräume, zentrale Einrichtungen wie die Küche. „Dabei sind möglicherweise auch keine abweichenden Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz zu stellen“, erklärt Florian Leßke.

Bei der Kanzlei hieß es: „Alle Anträge sind gestellt“

Deshalb könne diese Nutzung des Hauses durchaus so vergleichbar sein, dass es keiner Änderungsgenehmigung bedürfe. Sollten aber noch andere Nutzungen hinzukommen oder grundlegende Umbaumaßnahmen erfolgen, die Auswirkungen auf das Brandschutzkonzept haben, wäre eine Baugenehmigung einzuholen – die afür zuständige Behörde sei die Stadt. Bei der Kanzlei als Vertreterin der Eigentümerin des Schlosses in Maria in der Aue heißt es unterdessen Anfang des Monats: „Unsere Mandantin hat alle für die Eröffnung notwendigen Anträge bereits gestellt.“

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Mysteriöse Geschichte

Fast steht es da wie ein verwunschenes Schloss, das Schloss Haniel in Maria in der Aue. Lange war dort ein solider Hotel- und Gaststättenbetrieb ansässig. Ohne großes Tamtam. Doch was sich seit dessen Schließung Ende 2021 dort ereignet, ist wirklich mehr als mysteriös für Außenstehende.

Zunächst klang alles ganz schlüssig und viel versprechend. Eine Klinik für Kinder und Jugendliche mit Adipositas sollte entstehen. Später änderten sich die Pläne – in Schloss Haniel sollten dann traumatisierte Soldaten therapiert werden. Dann sollte eine allgemeine psychiatrische Einrichtung draus werden. Und nun wieder eine Klinik für adipöse Kinder. Für eine Nutzungsänderung liegen der Stadt Wermelskirchen, auf deren Boden das Gebäude steht, indes keine Anträge vor.

„Ja, was denn nun?“, ist man geneigt zu fragen. Und zudem fragt man sich, ob das da in Maria in der Aue überhaupt noch was wird. Derzeit ist die Geschichte mehr als mysteriös.