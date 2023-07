Maria in der Aue soll im September eröffnen

Gesundheitscamp Schloss Haniel: Adipöse Kinder sollen ein Reha-Angebot finden.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Für das Gesundheitscamp in Maria in der Aue gibt es einen neuen Zeitplan: Die Eröffnung sei für den 1. September geplant, informiert die Kölner Kanzlei im Namen der neuen Eigentümerin von Schloss Haniel. Alle für die Eröffnung notwendigen Anträge seien gestellt. „In baulicher Hinsicht sind Restarbeiten an den Duschen und der Brandmeldeanlage durchzuführen“, informiert die Kanzlei auf Nachfrage. Die letzten Zimmer würden gestrichen und der Bodenbelag verlegt. „Das Konzept sieht weiterhin die Behandlung adipöser Kinder vor“, erklärt die Kanzlei.

Im Februar 2022 hatte die „Stranger and Friends Real Estate AG“ aus Köln ihre Pläne für das „Gesundheitscamp Schloss Haniel“ vorgestellt. Damals gingen die Verantwortlichen von einer Eröffnung im Frühjahr 2022 aus. Im Sommer wurde die Eröffnung auf Herbst, dann in den April 2023 verlegt. Zuletzt hatte die Kanzlei von einer Eröffnung „nach dem 1. Juli 2023“ gesprochen.

Am 1. September würde das Gesundheitscamp mit einer Verspätung von rund eineinhalb Jahren an den Start gehen. Die Gründe dafür lägen bei Lieferschwierigkeiten im Rahmen der Bauarbeiten und einer fehlenden Baugenehmigung, wie es im April hieß. Auch ein neues Glasfaserkabel, das von der Hauptstraße aus verlegt worden war, habe seine Zeit gebraucht. Die neuerliche Verschiebung im Frühling 2023 gehe auf eine „fehlende Baugenehmigung des Heizhauses“ zurück.

In rund zwei Monaten sollen nun die ersten Patienten im Gesundheitscamp ankommen: Das Reha-Angebot richtet sich an adipöse Kinder. Schon im Frühling 2022 hatte die Real Estate AG von übergewichtigen Kindern gesprochen, die in Maria in der Aue behandelt werden sollen. Weil sich „der ursprünglich angedachte Betrieb einer Rehabilitationsklinik für adipöse Kinder und Jugendliche aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben als nicht sinnvoll erwiesen“ habe, war die Zielgruppe zwischenzeitlich geändert worden: Traumatisierte Soldaten sollten im Gesundheitscamp einziehen. Anschließend wurde von allen psychosomatischen Behandlungsformen als Schwerpunkt des Gesundheitscamps gesprochen. Der Bedarf in der Region sei mit den zuständigen Versorgungskassen zu klären, hieß es vonseiten der Kanzlei im Namen der Eigentümerin im April. Hierdurch hätten und könnten sich auch künftig „Änderungen und Anpassungen“ ergeben.

Personell sei man gut vorbereitet

Personell sei man gut vorbereitet auf die bevorstehende Eröffnung, heißt es: Schlüsselpositionen seien besetzt, hieß es schon im vergangenen Oktober. Die Mitarbeiter seien bis zur Eröffnung noch in anderen Einrichtungen tätig. Online sind indes auch weiterhin viele offene Stellen für das Camp in Maria in der Aue ausgeschrieben.