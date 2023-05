Marga Lontzek wurde vor 86 Jahren konfirmiert

Fast 20 Jubilare feierten ihre Jubelkonfirmation in Hilgen-Neuenhaus.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Marga Lontzek deutet mit dem Finger über die Felder. „Wir wurden damals in der alten Kirche konfirmiert“, sagt sie. Und dann wird sie für einen Moment ganz leise, bevor sie sagt: „Das waren andere Zeiten.“ Die fast 99-Jährige ist am Montagmittag die einzige Jubilarin ihres Jahrgangs bei der Jubelkonfirmation in Hilgen-Neuenhaus. Deswegen seien ihre Gefühle an diesem Tag auch gemischter Natur: Sie ist eine der letzten Überlebenden der Jugendlichen, die sich im März 1937 zum Einzug in die alte Kirche in Neuenhaus aufstellten, um dann den Segen der Konfirmation zu empfangen.

86 Jahre sind seitdem vergangen, aber Marga Lontzek erinnert sich gut. „Das waren schlechte Zeiten“, sagt sie, „keiner war in Feierstimmung.“ Ganz im Gegenteil. „Wir zogen an, was wir hatten und gingen zur Konfirmation“, sagt sie und erzählt dann von dem schlichten Konfirmationskleid, das sie damals trug. Zwei Jahre lang war sie zuvor mit ihren Freunden in den Konfirmandenunterricht gegangen. „Zweimal in der Woche“, erzählt sie, „dienstags und freitags. Und es ging streng zu.“

Viele Verse und Psalmen lernten die Jugendlichen. „Und vieles hat mich mein Leben lang begleitet“, sagt Marga Lontzek. Ob ihr noch ein Vers von damals auf den Lippen liegt? Sie zögert keine Sekunde. „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre“, zitiert sie die erste Frage des Heidelberger Katechismus.

Dann zögert sie kurz und öffnet ihre kleine Handtasche. „Den habe ich dabei“, sagt sie und deutet auf das kleine, in Leder gebundene Buch, in das sie auf der ersten Seite in jugendlicher Handschrift mit Bleistift ihren Namen und ihre Adresse geschrieben hat. „Der Heidelberger Katechismus“, erklärt sie kurz und deutet auf die Bleistiftkreuzchen an den Versen. „So haben wir uns damals gemerkt, was wir lernen sollten.“ Sie blättert einen Augenblick gedankenversunken in dem Büchlein.

Pfarrer gibt allen einen Segen mit auf den Weg

Einen Tisch weiter sitzt Friedel Burghoff. Auch er erinnert sich lebhaft an die vielen Verse und Gebete, die sie damals im Unterricht lernten. Vor der Prüfung habe sein Vater zu ihm gesagt: „Wenn du mich blamierst, dann hole ich dich aus der Bank“, erzählt der 90-Jährige. Und so kam es, dass er als Prüfling nicht den Pfarrer ansah, als er seinen Vers aufsagte. Stattdessen drehte er sich zu seinem Vater in der Kirchenbank um. Die Prüfung bestand er. „Am Ende haben wir dann ein Gelübte abgelegt“, erzählt der gebürtige Burscheider von seiner Konfirmation. Das war am 23. März 1947. „Das Gelübde habe ich wohl millionenfach gebrochen, bin aber immer wieder zu ihm zurückgekehrt und habe es erneuert“, sagt Burghoff. Auch aus seinem Konfirmationsjahrgang findet er am Pfingstmontag kaum noch einen Weggefährten.

Fast 20 Jubilare sind der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde gefolgt – zu Gottesdienst, Abendmahl und Segen und zu einem gemeinsamen Mittagessen und einem Ausklang an der Waffelpause. Die jüngsten haben vor 50 Jahren ihre Konfirmation gefeiert – auch Jubilare der Diamantenen, Eisernen, Gnaden- und Kronjuwelen-Konfirmation sind dabei.

„Es ist ein guter Tag, um die eigene Glaubensgeschichte in den Blick zu nehmen“, sagt Pfarrer Traugott Schuller. Im Gottesdienst hat er jedem Jubelkonfirmanden seinen alten Konfirmationsspruch noch mal gesagt und ihnen einen Segen mit auf den Weg gegeben. Manche haben ganz bewegt den Moment vor dem Altar erlebt und sich an ihren Konfirmationstag vor vielen Jahrzehnten erinnert. Andere freuen sich vor allem, alte Schulkameraden wiederzusehen. Viele sind allerdings auch im Ort geblieben.

„Es ist auch der Tag, der uns daran erinnert, dass Gott uns schon den ganzen Weg unseres Lebens begleitet und bis zum Ende an unserer Seite bleibt“, sagt Schuller. Dieser Impuls sei der Kirchengemeinde wichtig für die Jubelkonfirmanden. Auch deswegen richte man das Fest im Stephanus-Gemeindezentrum aus. „Ein Tag der Stärkung“, sagt Schuller, „und ein Tag der Gemeinschaft.“