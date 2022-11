Mann fährt betrunken durch Dhünn

Führerschein weg

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Einmündung Hauptstraße / Pilghauser Straße in Dhünn beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Mercedesfahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Pilghauser Straße. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw, dessen Fahrer nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Zeuge folgte dem Pkw daraufhin und konnte beobachten, wie dieser seinen Weg in starken Schlangenlinien fortsetzte. Mehrfach touchierte er den Gehweg und in einem Fall auch eine Schutzplanke. Im Kreisverkehr Habenichts nahm er die Ausfahrt in Richtung Eipringhausen und beschädigte dabei seinen rechten Vorderreifen derart, dass er nur noch auf der Felge fuhr. Die alarmierte Polizei konnte den Pkw wenig später stoppen. Beim Fahrer, einem 73-jährigen Wermelskirchener, ergab ein Atemalkoholtest fast 1,5 Promille, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. -acs-