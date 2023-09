Mahnmal erinnert an Vertreibung

Zum Tag der Heimat trafen sich Vertriebene, Angehörige und Vertreter der Stadtspitze an der Dhünner Straße.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. In jedem Jahr organisiert der Bund der Vertriebenen den „Tag der Heimat“, der in Wermelskirchen am Sonntagvormittag Betroffene, Vertriebene, Vertreter der Stadtspitze sowie die interessierte Öffentlicheit zur Gedenkstunde am „Mahnmal des Deutschen Ostens“ zusammenführte.

Das Mahnmal steht an der Dhünner Straße, linker Hand auf dem Weg zum Eifgental. Sechs an Masten befestigte Flaggen symbolisieren die verschiedenen Landsmannschaften des ehemaligen deutschen Ostens sowie die Stadt Wermelskirchen. Im Zentrum des Areals steht ein vier Meter hohes Holzkreuz. Fünf Kränze stehen an diesem Morgen bereit, alle mit unterschiedlichen Blumen und Farben. Sie werden im Laufe der Gedenkstunde am Mahnmal niedergelegt werden.

Friedel Burghoff, 90-jähriges Urgestein der Wermelskirchener CDU, erinnerte in seiner Begrüßungsansprache an den 1. September 1939, an dem er ein Gespräch zweier Männer belauschte. Die dort gefallene und auf den 2. Weltkrieg bezogene Aussage „Das wird ein schlimmes Ende nehmen“ habe sich ja bewahrheitet. „Wir erinnern an die Verstorbenen, an die Vertriebenen, an die Gegeißelten“, sagte Burghoff, der auch an den „Schatten des Ukraine-Krieges“ erinnerte.

„Erinnerungen vertreiben das Vergessen“, begann Regina Kleiner-Schwarz, Kulturwartin der Landsmannschaft Pommern, ihre kurze und emotionale Rede. „Wir erinnern an die Kinder, Frauen und Männer aller Völker, die Leid getragen haben und dies heute noch tun. Wir erinnern an die Soldaten, die auch jetzt noch kämpfen müssen und womöglich ihr Leben verlieren, an die Toten, die wegen ihrer Überzeugungen sterben mussten. Wir bitten um Frieden und Versöhnung für die ganze Welt.“ Der Posaunenchor „Kleine Linde“ unterstützte mit sieben Musikern die Gedenkstunde.

Uwe Engelbracht, stellvertretender Vorsitzender Bergische Zeitgeschichte, ging in seiner Ansprache darauf ein, dass Vertreibung nach wie vor – „und leider“ – aktuell sei. Durch den Ukraine-Krieg sei das Leid vieler Menschen wieder enger an Deutschland gerückt, ausgelöst auch durch die Vergangenheit. „Die Menschen scheinen inzwischen verlernt zu haben, miteinander zu reden“, sagte Engelbracht und beklagte, dass es, so wie er es wahrnehme, nur noch Schwarz und Weiß in der Einstellung der Menschen gebe. „Bunt ist wenig gefragt“, bedauerte der Wermelskirchener.

Traumata werden an Nachgenerationen vererbt

Die durch die Vertreibungen im Krieg ausgelösten Traumata werden an die Nachgenerationen vererbt, fügte Engelbracht an. Außerdem zeige Europa in zunehmender Weise sein unschönes Gesicht für Menschen, die zu uns kommen, weil sie schlicht und einfach und im wahren Sinne der Wörter „in Frieden leben“ wollen. Er bezog das Bergische Land in seine Rede ein.

„Wermelskirchen ist vielen Vertriebenen zur zweiten Heimat geworden.“ Er schloss mit zwei Aussagen, die in knappen Worten die traurige Wahrheit widerspiegeln. „Diejenigen, die am wenigstens zum Beginn eines Krieges beigetragen haben, leiden am meisten darunter“, sagte er. Und: „Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.“

Zu den Klängen des Posaunenchores legten die Vertreter der Stadt, der Parteien und der Landsmannschaften die Kränze am Mahnmal nieder. Bürgermeisterin Marion Lück, mit dem Fahrrad zur Gedenkstunde gekommen, platzierte den Kranz der Stadt als Erste. Ihr folgten die Vertreter der CDU, der SPD sowie der Landmannschaften Ost- und Westpreußen sowie Pommern.

Hintergrund

Der „Tag der Heimat“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Krieg und Vertreibung - Geißeln der Menschheit“. Die Auftaktveranstaltung fand am 26. August in der Anwesenheit des ukrainischen Botschafters in der Französischen Friedrichstadtkirche zu Berlin statt. Der Gedenktag wird vom Bund der Vertriebenen organisiert.