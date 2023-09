Märchenviertel wird zur Trödelmeile

Familien stellten Kleiderständer und Verkaufstische auf.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Toni trägt ein großes Tablett mit Waffeln über die Straße. Hanna hat ihr Kinderzimmer aufgeräumt. Sabrina Bosbach hat die Autos umgeparkt und in der Garage Platz gemacht für Verkaufstische. Und Aniko Grunenberg hat Keller und Dachboden durchstöbert, um die Kinderkleidung an den Mann zu bringen.

Im Märchenviertel, dem Neubaugebiet zwischen Tente und Neuenhaus, herrscht Ausnahmezustand. So viele Anwohner wie noch nie beteiligen sich am Trödel in Vorgärten und Garagen. „Es ist die dritte Auflage“, erklärt Aniko Grunenberg, die im vergangenen Jahr die Idee für den Nachbarschaftströdel hatte.

Wer durch das Märchenviertel schlendert, trifft auf einen Verkaufsstand nach dem anderen. Den Auftakt macht die elfjährige Hanna gleich an der Einfahrt ins Viertel. „Oma und Mama haben mir bei den Preisen geholfen“, sagt sie, „aber den Rest habe ich alleine gemacht.“ Der Erlös landet in der Spardose. Im vergangenen Jahr habe sie am Ende des Tages rund 100 Euro gezählt. Es laufe richtig gut. Davon berichten auch viele andere Aussteller, die ihre Tapezier- und Biertische in die Einfahrten geholt haben. „Es kommen Besucher von außerhalb, aber wir kaufen auch viel untereinander“, stellt Aniko Grunenberg fest.

Viele genießen die Atmosphäre bei einem Spaziergang

Tanja Rauin ist mit Tochter Ella und vollen Kartons zu Freunden ins Märchenviertel gekommen. Nun sitzen sie gemeinsam gut gelaunt in der Auffahrt. „Ich verkaufe und meine Tochter kauft“, sagt Tanja Rauin und deutet auf das riesige Lego-Schloss, dass Ella in der Nachbarschaft erstanden und inzwischen in der Auffahrt aufgebaut hat. „Heute geht es ja mehr darum, als Viertel gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen“, ergänzt Lars Fiß, der mit seiner Familie im Märchenviertel zu Hause ist. Die Atmosphäre sei schön. Man komme ins Gespräch. „Und viele genießen es, nicht bei einem Trödel in der großen Halle unterwegs zu sein, sondern das Stöbern mit einem Spaziergang zu verbinden“, ist Tanja Rauin sicher.

Gerade kommt Toni mit dem Waffeltablett um die Ecke. Er hat ein paar der warmen Köstlichkeiten verkauft und rappelt leise mit der Gelddose. „Das Geld kann er gleich wieder ausgeben“, sagt Mutter Janina Fiß lachend. Und tatsächlich: Toni hat an diesem Nachmittag noch Pläne. Er habe extra etwas Kirmesgeld zurückgehalten, um beim Trödel einkaufen zu können. Er hat es auf eine kleine Drachensammlung abgesehen.

Im Märchenviertel sind aber auch Gäste unterwegs, die es sonst seltener in das Neubauviertel verschlägt. Schwangere Frauen schauen sich bei der Babykleidung um, Eltern mit Kinderwagen durchstöbern die gut sortierten Kleidungsstapel. Melanie Burscher und ihr Mann haben große Tische mit Kinderkleidung vor ihrer Haustüre aufgebaut. Sie sind zum ersten Mal dabei, die ersten beiden Termine beim Trödel im Viertel hätten ihnen nicht so gut gepasst. Dieses Mal haben sie aber aussortiert und machen mit. „Ich bin Zwillingsmama“, erzählt sie. Und sie genieße es, die Kleidung nicht erst in Kartons und dann ins Auto einpacken zu müssen und dann zu einem Kindertrödel zu fahren – sondern stattdessen einfach einen Tisch vor der Haustüre aufzubauen. „Und wir haben schon die Rückmeldung von Besuchern bekommen, dass sie es schön finden, hier auch gleich die Kinder kennenzulernen, die die Kleidung mal getragen haben“, erzählt Burscher.