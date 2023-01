Bogen schießen: Loslassen und zur Ruhe kommen

Frank Goll und Marion Ortmann bieten Kurse in meditativem Bogenschießen an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Auf den ersten Blick passen diese beiden Themen nicht wirklich gut zueinander: meditatives Bogenschießen. Und doch gibt es dieses Konzept schon seit einigen Jahren. Im Evangelischen Gemeindehaus Heisterbusch wird seit etwa einem Dreivierteljahr genau diese Form der Entspannungsübung angeboten – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Frank Goll und seine Lebenspartnerin Marion Ortmann leiten die Kurse im Untergeschoss des Gemeindehauses.

Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung eines Konzepts, das von Volkhard Kuhn entwickelt worden ist. „Kuhn war Yogalehrer und hat das in der heilpädagogischen Beratung eingesetzt – ich habe sein Konzept genommen und die Elemente Yoga und Bogenschießen zu meinem eigenen Konzept weiterentwickelt“, erklärt Goll. Er selbst sei Mentaltrainer und Business Coach, mit seinem Kursangebot meditativen Bogenschießen ist er seit dem Jahr 2012 zunächst an einigen Volkshochschulen (VHS) aktiv. „Zuerst in Hessen, später dann auch in Nordrhein-Westfalen. Aktuell bieten wir das an zehn Volkshochschulen an – dazu dann die Kurse im Evangelischen Gemeindehaus“, sagt Frank Goll.

Und dann zeigen beide, worum es beim meditativen Bogenschießen genau geht. Das Deckenlicht geht aus, bunte Lichtinstallationen werfen Sterne, Wolken oder aber einen großen Mond an Decke und Wände. Aus unsichtbaren Lautsprechern kommt leise meditative Musik. An der einen Wand steht eine Stopperwand aus Schaumstoff. Keine Zielscheibe. Denn beim meditativen Bogenschießen geht es nicht darum, das Ziel möglichst oft und möglichst mittig zu treffen. Es geht vielmehr darum, im Bogenschießen loszulassen, alles ist völlig losgelöst vom Wettkampf und dem gegenseitigen Vergleich. „Ich möchte die Teilnehmer mit allen Sinnen abholen. Ich hatte einmal ein Paar in einem Kurs, da war der Mann immer sehr hibbelig und unruhig. Nach einigen Einheiten war es andersherum – er war mittlerweile in der Lage, seine Frau zu beruhigen“, beschreibt Frank Goll.

Der Fokus liegt auf der Bewegung und der Entspannung

Dann schließt er die Augen, seine Partnerin tut es ihm gleich. Beide verharren einige Augenblicke in der gleichen Position, der Bogen am gesenkten Arm. Dann heben sie den bogenführenden Arm, ob gezielt wird oder nicht, lässt sich nur erahnen, der Atem strömt gleichförmig ein und aus. Dann nehmen sie jeweils einen Pfeil aus dem Köcher, der an einem Gurt um die Hüfte hängt, vier Pfeile sind darin. In jeder Runde werden vier Pfeile verschossen.

Mit langsamen Bewegungen werden die Pfeile am Bogen angelegt, in die Sehne eingeführt. Dann spannen sich die Sehnen und wenige Augenblicke später stecken die ersten Pfeile in der Stopperwand. Am Ende sind die jeweiligen vier Pfeile nahe beieinander in der Schaumstoffplatte. Als hätten die Schützen gezielt. Das läge an der Fokussierung auf die Tätigkeit, sagt Goll.

An der Volkshochschule ist der Kurs meist nur einen Tag, dafür dann über mehrere Stunden. Da lernt man zuerst die Bewegungen und die Grundlagen des Bogenschießens und des richtigen Atmens. Sinnvoller sei es, sagt Marion Ortmann, das meditative Bogenschießen in Kursform zu absolvieren. „Denn je länger man dabei ist, umso mehr Spaß macht es und umso effektiver ist es auch“, weiß Frank Goll.

Der Kurs im Gemeindehaus Heisterbusch laufe seit April 2022 – und von den damals startenden Teilnehmern seien auch noch alle mit dabei. „Die Menschen kommen gestresst – und entspannen sich im Verlauf des Kurses“, sagt Goll. Es gehe ums Loslassen, und damit seien sogar Lebensthemen gemeint, die sich die Teilnehmer in diesem Zusammenhang bewusstmachen und ein Stück weit verarbeiten könnten.

Frank Goll und Marion Ortmann bieten auch Kurse für Kinder an – der nächste findet am kommenden Freitag und Samstag statt.

Meditatives Bogenschießen

Der nächste Kurs für Kinder findet an zwei Terminen statt. Am Freitag, 27. Januar, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 28. Januar, von 14.30 bis 16.30 Uhr. Es gibt auch Folgeangebote. Die Kurse werden im Evangelischen Gemeindehaus Heisterbusch, Heisterbusch 12, veranstaltet.

Kontakt Anmeldung und Infos bei Frank Goll unter Telefon (01 75) 4 10 18 22 oder per E-Mail: kontakt@frankgoll.com