Loches-Platz: Eröffnung wohl erst 2024

Das sind die Gründe für die erhebliche Verzögerung.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Peter Merz hätte es auch gern anders. „Aber das sind nun mal die Tatsachen“, sagt er, der mit dem Unternehmen Merz-Consult Vertreter des Investors am Loches-Platz, der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, ist. Fakt sei: Die Eröffnung des Komplexes mit Supermärkten und Büro- oder Praxisräumen verzögert sich weiter. „Voraussichtlich bis Anfang des Jahres 2024“, taxiert Peter Merz.

Grund sei nach wie vor der Wasserschaden, der bereits Anfang Juli im Obergeschoss des Neubau-Komplexes festgestellt wurde. Wie Peter Merz berichtet, habe es wohl Undichtigkeiten an den Fenstern und einen fehlenden Anschluss zwischen Dach und Wand an der Gebäude-Rückseite gegeben. „Wir müssen jetzt nach der genauen Ursache forschen“, sagt Merz. „Das gestaltet sich schwierig, wir wollen aber nicht wieder alles wieder zubauen – und haben dann kurze Zeit später wieder ähnliche Probleme. Das wollen wir nicht riskieren.“

Merz: „Besonders ärgerlich ist natürlich, dass das Erdgeschoss und die Tiefgarage sowie auch die Parkfläche komplett fertig sind.“ Auch die Kirmes hatte ja schon wieder auf dem Loches-Platz stattgefunden.

Die Mieter hätten indes Verständnis für die Situation und seien geduldig, sagt Merz. Allein die Radiologie-Praxis „Med360 Grad“ war Mitte Juli als Mieter abgesprungen. Offizielle Begründung: Die Verzögerung wegen des Wasserschadens würde zu lange dauern.

Bisher, sagt Peter Merz, habe sich noch kein alternativer Mieter für die Praxis gefunden. Eine Fläche von rund 1.300 Quadratmetern auf insgesamt zwei Etagen hätte das Unternehmen wie bereits berichtet ursprünglich im Loches-Platz-Komplex angemietet. Als Ankermieter sollen im Erdgeschoss „Hit“ und „Norma“ einziehen. Über „Hit“ richtet wohl die Diakonie auf zwei Etagen 25 Wohneinheiten ein, die beiden Etagen über „Norma“ sind jetzt, durch den Absprung der Radiologiepraxis, wieder frei geworden. „Ich glaube aber nicht, dass es schwer werden wird, diese Fläche wieder zu vermieten“, sagt Peter Merz.

Die technischen Herausforderungen der Großbaustelle am Loches-Platz wurden von den Investoren von Beginn an als vielfältig beschrieben. Schließlich müsse man an den Bedarf von Supermärkten und Discountern denken, aber genauso für Seniorenwohnungen.

Beim Richtfest im Mai 2022 hatte es Bürgermeisterin Marion Lück noch als „megamäßig“ bezeichnet, dass das Großprojekt Loches-Platz-Neubau nun langsam zum Abschluss komme. Und in der Tat war es so, dass der Bau zunächst schnell vorangeschritten war. Im Januar 2020 waren die Bagger angerückt; damals noch auf dem holprigen Parkplatz, der der Loches-Platz einst war. Und trotz schwieriger Beschaffungslage, zunächst aufgrund der Corona-Pandemie, dann der Energiekrise, schien der Neubau Loches-Platz erst einmal nicht gefährdet und kaum etwas verzögerte sich. Das scheint nun, seitdem ein Wasserschaden im ersten Obergeschoss die Arbeiter in Atem hielt, anders.

Zu Kosten möchte sich der Investor nicht äußern

Peter Merz bleibt dennoch zuversichtlich: „Wir können es nicht ändern, und uns ist es lieber, dass alles vernünftig kontrolliert und überprüft wird, als dass wir am Ende wieder vor Problemen stehen.“

Dass möglicherweise zusätzliche Kosten anfallen könnten, räumt der Investor ein. Wie hoch die im Falle des Falles sein werden, dazu möchte sich Peter Merz indes nicht äußern.

Hintergrund

Einziehen werden in den neuen Loches-Platz-Komplex nach jetzigem Kenntnisstand ein Supermarkt (Hit), ein Discounter (Norma), und weiter eine Wohngruppe der Diakonie. 1300 Quadratmeter sind bisher noch frei.

Hit Der Hit-Lebensmittelvollsortimenter hat eine Größe von 300 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt. 30.000 Artikel sollen insgesamt für die Kunden angeboten werden.

Norma 900 Quadratmeter groß wird der Discounter Norma.

Diakonie Die Diakonie hat eine Fläche von 1000 Quadratmetern.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Zu früh zum Meckern

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Es gibt Verzögerungen. Und, ja, sie sind erheblich. Der Loches-Platz und der damit verbundene Gebäudekomplex wird nicht pünktlich fertig, und das erhitzt so einige Gemüter. „Der Klotz ist ohnehin nichts wert“, „War ja klar, dass das nichts gibt“ – so und so ähnlich lauten die Kommentare in den Sozialen Netzwerken nicht selten. Dabei gibt es für Bauverzögerungen immer vielfältige Gründe, die man als Nicht-Fachmann auch nicht unbedingt immer nachvollziehen kann.

Gefallen muss einem das nicht. Es gefällt sicher auch den Investoren und Mietern nicht. Aber vielleicht sollte man auch nicht ein ganzes Projekt abschreiben, wenn es Probleme gibt. Wer schon mal selbst gebaut oder ein Haus gekauft hat, wird sicher wissen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Und trotzdem kann man irgendwann einziehen. Das wird sicher auch am Loches-Platz der Fall sein. Und wenn nicht, dann darf man sich immer noch aufregen.