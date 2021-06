Loches-Platz erhitzt die Gemüter

Bebauungsplan

Einwand eines Eigentümers war Thema im Ausschuss. Mehrheit stimmt für alten Bebauungsplan.

Von Anja Carolina Siebel

Es seien „Fake-News“, die die „rote und grüne Fraktion“ da verbreiteten. Mit seiner harschen, in den Saal gerufenen Äußerung machte sich Thorn Seidel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion WNK/UWG, am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr bei der Mehrheit der Ausschussmitglieder keine Freunde. Ein Raunen ging durch die Reihen, auch bei den Zuschauern. Die genannten Politiker hatten der WNK/UWG unter anderem Lobbyismus unterstellt, weil die Fraktion „immer wieder die Loches-Platz-Planung unter Einbezug der Interessen eines ehemaligen Investors“ störe. Indem sie entsprechende Anträge stelle und nachhake.

Die Ausschussmitglieder gaben nach einer hitzigen Diskussion mehrheitlich aber dann mit vier Gegenstimmen (WNK/UWG und BüFO) sowie einer Enthaltung (FDP) doch die Empfehlung an den Rat: Er möge beschließen, „den Antrag der Eigentümer der Grundstücke Eich 12, 12a und 14b vom 20. September abzulehnen und das Verfahren des Bebauungsplans „Neuer Loches-Platz“, laut Beschluss des Rates vom 16. Oktober 2017 fortzuführen“. Die Gegenstimme der BüFo entspreche nicht der Meinung der Gesamt-Fraktion, betonte Fraktionsvorsitzender Oliver Platt noch am Rande der Sitzung. Er hatte als Zuhörer das Geschehen verfolgt.

Der Eigentümer, bei dem es sich nach WGA-Informationen um einen ehemaligen Mit-Investor des Verfahrens aus Wermelskirchen handelt, hatte den Einwand über seinen Anwalt als Eingabe bei der Stadt eingereicht. Seine Grundstücke mögen als Fläche in den Bebauungsplan mit einbezogen werden, heißt es. Die WNK/UWG hatte daraufhin öffentlich „vor einer Verzögerung des Projektes“ gewarnt. Eine Ablehnung der Eingabe sei der Einstieg in eine Normenkontrollklage, hieß es in der entsprechenden Anfrage.

„Bei der Punktevergabe für die Investoren hatte die WNK/UWG doch auch mitgestimmt.“

Martin Bosbach, CDU-Fraktion

Die WNK/UWG hatte der Verwaltung in ihrem Schreiben an die Verwaltung zudem einige Fragen gestellt. Unter anderem wollte sie wissen, um wie viel Fläche das Areal durch den Einbezug der Grundstücke erweitert werden könnte, zum Beispiel für weitere Parkplätze sowie für die Fläche der großen Kirmes. Stadtplaner Florian Leßke verdeutlichte, dass es sich bei der Raumerweiterung nur um einen nicht signifikanten Anteil handele. Und: Der Investor habe mit der detaillierten Planung bereits begonnen.

Im Hit-Markt beispielsweise sei „der Standort jeder Tür“ bereits bis in die Sozialräume durchgeplant. „Eine Änderung des Bebauungsplans zum jetzigen Zeitplan würde nicht nur eine zeitliche Verzögerung von mindestens einem Jahr nach sich ziehen“, erklärte Florian Leßke. Die Planung müsste komplett neu gestartet werden und das würde vor allem auch eine Erhöhung der Kosten zur Folge haben.

„Damit ist jetzt schon zu rechnen“, war Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Janosi erzürnt. Er halte die Einwände der WNK/UWG für eine Farce. „Das Ganze entwickelt sich zum Schaden Wermelskirchens. Es ist unfassbar, für ein paar Parkplätze jetzt so ein Projekt infrage zu stellen.“

Ähnlich äußerte sich Jochen Bilstein (SPD): „Wenn die Fragen vor dem Beschluss im Oktober 2017 gekommen wären, wäre das nachvollziehbar gewesen, aber nicht jetzt.“ Martin Bosbach (CDU) erinnerte an die Punktevergabe bei der Bewerbung der Investoren. „Da hat doch die WNK/UWG auch mitgestimmt. Und da ging es auch schon um die Parkplätze und die Kirmes.“