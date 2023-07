„Local Heroes“ geht in die Zugabe

Vier heimische Bands treten am Freitag im Haus Eifgen auf – Der Eintritt ist frei.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. Wermelskirchen darf in diesem Jahr 150 Jahre Stadtrechte feiern. Dieses Jubiläum geht auch an der Kultur nicht stillschweigend vorbei, im Gegenteil. Auch die Kulturinitiative im Haus Eifgen beteiligt sich mit diversen speziellen Programmen, die Musikerinnen und Musiker aus Wermelskirchen in den Mittelpunkt stellen, an dieser Feierlichkeit.

Am Freitag, 21. Juli, wird dort die dritte Ausgabe der „Local Heroes“ stattfinden, eine Art Musikpalast, der zeigen möchte, welche Vielfalt sich in der hiesigen Musikszene verbirgt. Vier lokale Musikgruppen werden für jeweils 45 Minuten abwechselnd auf der Innen- und Außenbühne ihre Musik präsentieren. Dazu wird am Abend ein hochkarätiger musikalischer Gast ein komplettes Konzert spielen.

Die Band Soldiers of fortune gehört dazu, ein Quartett, das Rock-Klassiker spielen wird. So werden unter anderem Songs von Deep Purple und Thin Lizzy zu hören sein. Die Band DKW 3+2 ist dabei – und die Tatsache, dass Michael Dierks an seiner Hammond Orgel mitjammt, sollte darauf hinweisen, dass der Blues innerhalb dieser Musik nicht zu leugnen sein wird. Die Band Just Illusions wird bekannte und beliebte Rock-Songs covern.

Das Trio 2G+ wird den Abend um 17.30 Uhr musikalisch eröffnen. Der Name der drei Musiker wird erklärlich, wenn man weiß, dass sich das Trio in Corona-Zeiten gegründet hat. „Eine schöne Doppelbedeutung“, sagt Percussionist Frank Schneider dazu. „Einmal besteht die Gruppe aus zwei Gitarristen und mir, 2Gplus eben, und zum anderen spielen wir auf die während der Pandemie geltende Regel an.“ Außer Frank Schneider gehören Heiner Buse (Gitarre, Harp, Gesang) sowie Wolfgang Ley (Solo-Gitarre) zum Projekt.

Der Auftritt des Trios wird, wie es die Band selbstironisch nennt, eine Welturaufführung sein, denn live vor Publikum haben die drei in dieser Besetzung noch nicht gespielt. „Wie auch in Pandemie-Zeiten?“, beklagt das Trio. Schneider und Buse haben mit der Formation Phön, einem Sextett, das Latinmusik spielt, schon reichlich Bühnenerfahrung gesammelt, Wolfgang Ley hingegen ist noch nie vor Publikum aufgetreten – und vielleicht ein wenig nervös. Die Musik des Trios ist von den vielfarbenen Percussions-Akzenten (Congas, Djembé, Hand-Pan, Shaker, Rasseln und noch viel mehr), die Frank Schneider beisteuert, geprägt und eher gemäßigten Charakters.

Der Songgehalt, das harmonische Gerüst, die Ausstrahlung eines Songs ist den Musikern wichtiger als das pure „Abgehen“. So können sich die Zuhörenden auf Songs der Beatles, von Santana bis hin zu Ry Cooder freuen. Zehn Songs wollen sie in ihre 45 Minuten packen. „Da dürfen wir nicht so viele Ansagen machen“, scherzt Heiner Buse.

Am 30. Juli spielen dreiJazz-Bands im Haus Eifgen

Um 20.30 Uhr ist der Auftritt des Main-Acts vorgesehen: Die aus Dabringhausen stammende Nadine Weyer wird mit ihrem Popsofa zu Gast auf der Innenbühne des Haus Eifgen sein. Die Band um die Sängerin und den Keyboarder René Schlothauer ist bereits seit vielen Jahren im gesamten Bundesgebiet unterwegs.

Gemeinsam mit Carolin Kebekus und Irina Ehlenbeck bildet Nadine Weyer das Trio Beer Bitches, das auch durch diverse TV-Auftritte bekannt ist. Das Popsofa wird sich quer durch die (anspruchsvolle) Popmusik spielen und auch Millionenhits von Sting und Tina Turner zelebrieren.

Der Eintritt zur dritten Ausgabe der „Local Heroes“ ist frei. Am Sonntag, 30. Juli, werden im Rahmen des Stadtjubiläums drei Wermelskirchener Jazz-Bands im Haus Eifgen zeigen, dass auch im Bergischen sehr gut geswingt und improvisiert werden kann.