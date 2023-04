Literatur-Entertainer gibt Lesetipps

Mike Altwicker stellte in der Stadtbücherei wieder einmal neue Bücher vor.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist immer wieder amüsant, wenn Mike Altwicker den Weg nach Wermelskirchen findet. Denn der Buchmarktkenner und Literatur-Entertainer hat nicht nur eine gewinnende Art – sondern ist den Zuhörern, die am Dienstagabend in die Stadtbücherei gekommen sind, auch immer um einiges Wissen voraus. Auch in Sachen Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt kennt sich der Kenner bestens aus.

Aber, und das ist das Schöne an der Veranstaltung, die gemeinsam mit der Buchhandlung van Wahden ausgerichtet wird, Altwicker ist bereit, sein immenses Wissen mit seinem Publikum zu teilen. Sieben neue Bücher hat er mitgebracht und stellt sie auf die gewohnt kurzweilige Art und Weise vor.

So macht er damit durchaus Lust aufs Lesen. Passend natürlich, denn wenn nun der Frühling vielleicht doch mal kommen sollte, gibt es doch nicht viel Schöneres, als sich mit einem guten Buch ins Grüne zu setzen – und in den Fantasiewelten der Autoren zu versinken.

Es gibt auch eine „absolute Empfehlung“ für den Sommer

Dabei sind diese Fantasiewelten durchaus thematisch ganz unterschiedlicher Art. Da ist etwa der Thriller „Going Zero“ des neuseeländischen Autors Anthony McCarten, der das Thema des gläsernen Menschen bedient. Auf im wahrsten Wortsinne unheimliche Art und Weise – und, vielleicht für den einen oder anderen Leser nicht unwichtig, gänzlich ohne ansonsten thrillertypisches „Blutbad“.

Oder eine „absolute Empfehlung“ für den anstehenden Sommer – „Seemann vom Siebener“ von Arno Frank, das an nur einem Tag im Freibad spielt. „Wenn man nur ein Buch in diesem Sommer liest – dann dieses“, meint Altwicker.

Man kann dem Literatur-Entertainer zuhören – und es fühlt sich an wie ein Hörbuch mit vielen unterschiedlichen Kapiteln. Denn neben den Inhaltsangaben der sieben Bücher, die vor allem Lust auf das jeweilige Buch machen, ohne dabei zu viel aus dem Inhalt zu verraten, bringt Altwicker auch immer wieder witzige Anekdoten aus seinem Leben mit und über Bücher.

Wenn er sich etwa darüber „beschwert“, dass er bei seinem letzten Besuch in Wermelskirchen in der Flohmarktkiste der Stadtbücherei Truman Capotes „Kaltblütig“ dort gefunden – und im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt und empfohlen habe. „Und dann habe ich heute herausgefunden, dass es immer noch vorhanden ist. . .“

Gertraud Liebig ist Vielleserin. „Ich lese rasend gerne und viel“, erklärt die gut gelaunte Wermelskirchenerin, die am Dienstagabend auch wieder den Weg in die Bücherei gefunden hat, um sich über Neuerscheinungen zu informieren. „Ich lese nur analog. Wenn wir in den Urlaub fahren, habe ich, sehr zum Leidwesen meines Mannes, immer etwa 15 Bücher mit, selbst wenn ich die dann gar nicht alle lesen sollte“, sagt sie lachend.

Vorwiegend lese sie Krimis, sei aber auch offen für andere Genres. „Deswegen bin ich auch gerne hier, wenn Mike Altwicker neue Bücher vorstellt. Außerdem bin ich im Leseclub der Stadtbücherei. Denn dort bekomme ich auch immer wieder neue Perspektiven auf Bücher. Zuletzt haben wir dort ‚Das Gedächtnis der Insel‘ von Christian Buder besprochen. Mir hat es nicht so gut gefallen, aber vielen anderen schon,“ sagt Gertraud Liebig. Sie lese eigentlich immer – wenn sie morgens zum Frühstück komme, habe sie schon ein Buch unterm Arm. „Bei uns in der Wohnung liegen eigentlich überall Bücher rum. Ich habe auch kein Problem damit, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen“, sagt die Wermelskirchenerin. Sie könne wunderbar in die Welt der Geschichten in den Büchern abtauchen, selbst Krimis und Thriller seien für sie daher entspannend.

Von den Büchern, die Altwicker am Dienstag vorstellt, kennt sie zwei schon. „Als Großmutter im Regen tanzte‘ von Trude Teige hat mir ganz neue Erkenntnisse über die Zeit der Besatzung in Norwegen gegeben. Und ‚Nur ein paar Nächte‘ von Fabian Neidhardt habe ich auch schon gelesen“, sagt sie. Jetzt werde sie „Going Zero“ von Anthony McCarten und „22 Bahnen“ von Caroline Wahl kaufen. „Eins für mich, eins verschenke ich – und darf es mir dann später ausleihen“, sagt Gertraud Liebig mit einem Lächeln.

Bücher

Diese sieben Bücher stellte Mike Altwicker am Dienstagabend vor: „Die Macht der Wölfe“ von Horst Eckert; „Seemann von Siebener“ von Arno Frank; „Going Zero“ von Anthony McCarten; „Nur ein paar Nächte“ von Fabian Neidhardt; „Als Großmutter im Regen tanzte“ von Trude Teige; „22 Bahnen“ von Caroline Wahl und „Lichte Tage“ von Sarah Winman.