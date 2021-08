Linienbus drohte Böschung hinabzurutschen

Verkehr

+ © Udo Teifel Nur schwer zu halten war am Sonntag bei starken Böen der Regenschirm. Er schützte ein wenig gegen den starken Schneefall. © Udo Teifel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

19 Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen zählte die Polizei allein am ersten Tag des Wintereinbruchs.

Von Karsten Mittelstädt

Der Wintereinbruch mit fast 40 Zentimeter Neuschnee hielt am Wochenende nicht nur alle in Atem, die Bürgersteige immer wieder von Schnee befreien musten, vor allem Polizei, Feuerwehr und Winterdienste hatten zahlreiche witterungsbedingte Einsätze. Die Polizei in Rhein-Berg registrierte allein in den 24 Stunden zwischen Freitag und Samstag, 6 Uhr, 41 Einsätze infolge der heftigen Schneefälle. Glücklicherweise blieb es bei den insgesamt 19 Verkehrsunfällen im genannten Zeitraum meist bei eingebeulten Blech oder zersplittertem Kunststoff. Nur bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Und der ereignete sich bereits am Freitagabend in Wermelskirchen. Im Bereich Kreckersweg/Sonne krachten auf der schneeglatten Fahrbahn zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Leitstelle in Bergisch Gladbach am Sonntag nicht machen. Der Unfall hatte sich gegen 19 Uhr ereignet. Bei den Verkehrsunfällen entstand ein Sachschaden, den die Polizei grob auf 50 000 Euro schätzt.

+ Hohe Schneeverwehungen am Sonntagmittag in der Wermelskirchener Innenstadt. Wer konnte, verzichtete aufs Auto. © Udo Teifel

In den meisten Fällen wurden Polizei und Feuerwehr aber gerufen, weil umgestürzte Bäume entfernt werden mussten. Oder Autofahrer alarmierten die Polizei wegen besonderer Gefahrenstellen durch Straßenglätte. Während der Räumungsarbeiten mussten mehrere Straßen zeitweise gesperrt werden.

Einen spektakulären Einsatz hatte die Feuerwehr Freitag kurz nach 20 Uhr. „Ein Linienbus war auf der Fahrt von Dhünn-Neuenhaus in Richtung Halzenberg auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und blieb bedrohlich nahe vor einem Wiesenabhang stehen“, berichtete Stadtbrandmeister Ingo Mueller auf Anfrage. Bevor die Feuerwehr den Bus vor dem weiteren Abrutschen in das Wiesenloch sichern konnte, musste sie zunächst ihre eigenen Fahrzeuge absichern. „Da war es so glatt, unsere Fahrzeuge rutschten bei angezogener Handbremse auf der eisglatten Fahrbahn e weiter“, berichtete Mueller. Erst nachdem der Winterdienst vor Ort war und die glatte Fahrbahn abgestreut hatte, konnte die Feuerwehr den Bus so sichern, dass er später von der RVK aus der misslichen Lage befreit werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Paketauslieferer landet mit seinem Fahrzeug im Vorgarten

Neben zahlreichen umgestürzten Bäumen, die die Feuerwehr beseitigte, leistete die Feuerwehr auch „Nachbarschaftshilfe“. Vorm Eickerberg, gleich neben der Wache, war ein Paketauslieferer mit seinem Fahrzeug in einen Vorgarten gerutscht. Die Feuerwehr holte den Transporter aus dem Garten. Nachmittags ging dann, wie befürchtet, der Schnee in Regen über. Wer konnte, blieb zu Hause oder nutzte die massiven Schneefälle für skurrilen und gefährlichen Wintersport. Im Internet kursierte ein Video auf dem sich zwei Männer auf Skiern von einem Auto über die Telegrafenstraße ziehen ließen.