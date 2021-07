Die Liberalen vermissen Eric Weik

Talk mit Ex

Eric Weik sprach bei der FDP Wermelskirchen.

Ex-Bürgermeister sprach bei FDP über Digitalisierung.

Der Ortsparteitag der FDP, der durch den Ortsvorsitzenden Patrick Engels eröffnet wurde, war geprägt von der Anwesenheit des ehemaligen Bürgermeisters und FDP-Parteimitglieds Eric Weik. Den heutigen Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet in Bochum begrüßte der FDP-Fraktionsvorsitzende Jürgen Manderla mit den Worten: „Wir vermissen Dich.“

Wermelskirchen habe in seinen Augen eine der besten Wirtschaftsförderungen, die er kenne, sagte Gastredner Weik. Er rückte den rasanten, digitalen Fortschritt in den Fokus: „Alle Wirtschaftsstandorte müssen sich darauf einstellen. Durch die Digitalisierung spielen Raum und Zeit irgendwann kaum eine Rolle mehr. Die Autobahnanbindung von Wermelskirchen an die A 1 ist dann nicht mehr so wichtig, vielleicht sogar egal.“ Die Folgen des Verkehrsinfarkts würden trotz gigantischer Investitionen nicht besser, meinte der Referent.

Weik erinnerte an Systeme wie „Alexa“, die per Sprachanweisung die Heizung steuerten oder Einkaufslisten via Internet bestellten. „In dieser Welt macht es keinen Sinn, über einen Einzelhandelsstandort zu sprechen, ohne über Digitalisierung zu reden“, betonte Weik. „’Alexa’ wird nicht auf dem Loches-Platz einkaufen“, unterstrich Weik. sng