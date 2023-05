Lian möchte wieder Kind sein

Fünfjähriger braucht einen Aufzug, um mit Rollstuhl und Beatmungsgerät aus der Wohnung zu kommen.

Wermelskirchen. Patrizia Heidler fällt nur eines ein, wenn sie an ihren kleinen Sohn Lian (heute 5) denkt. „Pure Mutterliebe“, sagt die 31-jährige Wermelskirchenerin. Und diese Liebe gibt Patrizia Heidler ihm rund um die Uhr. Seit seiner Geburt ist Lian auf Pflege angewiesen. Er ist motorisch eingeschränkt, bekommt epileptische Anfälle, wird künstlich ernährt. Nach mehreren für ihn lebensbedrohlichen Lungenentzündungen mit entsprechenden Klinikaufenthalten wird seine Atmung durch ein so genanntes Tracheostoma, durch eine künstliche Öffnung der Luftröhre, erleichtert.

„Lian liebt die Sonne und er mag es, Tiere zu sehen und draußen zu sein“, sagt seine Mutter. Die Gelegenheit dazu haben sie und ihr Sohn allerdings nur selten. „Ich schaffe es nicht allein, Lian mit seinen Rollstuhl und dem ganzen Equipment, das zu ihm gehört, die Treppe aus der ersten Etage hinunterzutragen. Tagsüber sind wir also hier in der Wohnung also praktisch gefangen“, berichtet sie. 70 Kilo sind es insgesamt, die sie zu tragen hätte.

Aufzug würde 33 000 Euro kosten

Nur mit Hilfe ihres Lebensgefährten Patrick Odendahl, der Lian und seine Schwester Sophia (9) als „Bonus-Papa“ in sein Herz geschlossen hat, kann Patrizia Heidler mit Lian zurzeit die Wohnung verlassen. Es gäbe Hilfe, aber die kostet viel Geld. Rund 33 000 Euro würde ein Außenaufzug kosten, der am Balkon der Familie angebracht werden und Lian mitsamt seiner benötigten Utensilien ins Freie befördern könnte.

Einen möglichen Aufzug für Lian haben sie schon ausgesucht. Er sei außen am Balkon anzubringen und könne wieder abmontiert werden, wenn die Familie einmal ausziehe. 4000 Euro würde die Krankenkasse dazu steuern. „Das reicht natürlich nicht“, sagt Patrizia Heidler. Sie startete deshalb eine Crowdfunding-Kampagne auf der Internetseite Gofundme gestartet.

„Wir wollen alles versuchen, damit Lian endlich ein bisschen mehr Freiheit hat“, sagt die Wermelskirchenerin. „Und auch seine Schwester mit ihm mal draußen etwas unternehmen kann.“ Und die Familie hat bereits Unterstützer gefunden. Rund 10 000 Euro sind bereits durch Spenden auf der Seite und Aufrufe in sozialen Netzwerken zusammengekommen.

Und: Es hat sich ein Freund der Familie gemeldet. Robin Weißapfel vom gleichnamigen Pflegedienst aus Dabringhausen wollte unbedingt helfen. „Ich habe ein paar Kontakte spielen lassen“, sagt er. Unter anderem konnte der Kölner den ehemaligen WDR-Reality-TV-Darsteller Frank Fussbroich gewinnen, der seine Hilfe zur Anschaffung des „Lian-Aufzugs“ zugesagt habe. Weißapfel: „Karsten Arnolds, der in Wermelskirchen ein Krankenbeförderungs-Unternehmen betreibt, hat seinen Kontakt zu Frank Fussbroich genutzt. Frank Fussbroich malt und eines seiner Bilder will er zugunsten der Aktion versteigern.“

Benefiz-Fußballspiel soll in Pohlhausen stattfinden

Und es gibt einen Termin für ein Benefiz-Fußballspiel in Pohlhausen. „Auch da gibt es Kontakte“, berichtet Robin Weißapfel. „Für den 22. Juli wollen wir dort auf die Anlage einladen. Außer dem Fußballspiel soll es aber auch eine Tombola geben. Und der Erlös, auch von Speisen und Getränken, soll an die Familie gehen.“ Mit so viel Zuwendung und Zuspruch hätten Patrizia Heider und ihre Familie gar nicht gerechnet. „Es ist ja doch oft so, dass man allein kämpfen muss“, sagt sie. „Um Pflegebedarf, Hilfsmittel für den Alltag.“

Froh sei sie über die große Unterstützung von Freunden und ihren Vermietern. „Die sind wirklich Gold wert“, betont Patrizia Heider. Aber auch innerhalb der Familie herrsche großer Zusammenhalt. Töchterchen Sophia übernehme mit ihren neun Jahren schon Verantwortung. „Sie hilft mit. Lian zu versorgen.“ Und auch ihr Berufswunsch steht schon fest: „Sie möchte Neurologin werden“, erzählt ihre Mutter stolz. „Damit sie auch Kindern wie Lian später helfen kann.“

Um Kind sein zu können, die Sonne zu sehen, andere Kinder, Tiere muss Lian aber an die frische Luft. Derzeit ist das indes nur sehr eingeschränkt möglich. „Klar, wir haben hier in der Wohnung viel Spaß, versuchen ihm sein Leben so bunt wie möglich zu gestalten“, unterstreicht Patrizia Heidler. „Aber man muss auch mal raus. Gerade, wenn man fünf Jahre alt ist.“

Online: Unter dem Stichwort „Aufzug für Lian“ in der Suchfrage auf der Seite gofundme gelangen Unterstützer zum Projekt.

gofundme.com/f/aufzug-fur-lian

Termin: Am 22. Juli findet auf der Anlage von Tura Pohlhausen das Benefiz-Fußballspiel für Lian statt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Da läuft etwas schief

Das wird hoffentlich nicht lange dauern, bis Patrizia Heidler und ihre Familie das Geld für Lians Aufzug beisammen haben werden. Denn die Hilfsbereitschaft ist zum Glück groß. So muss das sein. Allerdings fragt man sich, wieso es überhaupt so schwer ist für eine Familie mit einem schwerst behinderten Kind, Hilfsmittel zu bekommen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.

Und bevor jetzt jemand sagt, sie sollten doch in eine behindertengerechte Wohnung ziehen: Als Familie Heidler die Wohnung bezog, hatte Lian noch kein Beatmungsgerät und war wesentlich einfacher zu transportieren. Die Verschlechterung seines Zustandes trat sukzessive ein. Es ist deshalb bitter, dass die Familie um Spenden bitten muss und diese Hilfe nicht direkt geregelt ist.

Denn ein kleiner Junge mit Behinderung und seine Mutter sollten in einer Gesellschaft, die barrierefrei sein möchte, die Möglichkeit haben, ohne Anstrengung an die frische Luft zu kommen.