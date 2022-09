Letzter Feierabendmarkt in 2022

Wermelskirchen. Noch ein Mal heißt es am Donnerstag: „Wir treffen uns auf der Telegrafenstraße!“ Für 2022 ein letztes Mal stehen die Beschicker dort, um die Wermelskirchener und die Besucher aus den Nachbarstädten mit Leckerem und Schönem zu verwöhnen. „Die Saison war klasse“, sagt Organisatorin Jasmin Riemann rückblickend. „Der Bergische Feierabendmarkt am Donnerstag wird der letzte in diesem Jahr sein.“