Leßenich: „Es gibt keine Zusammenarbeit“

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz sorgte zuletzt mit seinen Aussagen für Irritation. Der Wermelskirchener CDU-Vorsitzende Stefan Leßenich nimmt Stellung dazu.

Das Gespräch führte Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Nachdem der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview mit Theo Koll, dem Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, am vergangenen Sonntag eine Zusammenarbeit auf lokaler Ebene mit der AfD nicht mehr ausgeschlossen hatte, war das Entsetzen in der Bevölkerung groß. Auch in der eigenen Partei sorgten die Aussagen für einige Verwirrung und Missverständnisse. Auch wenn der 67-Jährige einen Tag später auf Twitter wieder zurückruderte, ist die Unruhe innerhalb der Partei weiter vorhanden. Nun hat sich Stefan Leßenich, CDU-Vorsitzender in Wermelskirchen, im Interview mit unserer Redaktion zu den Merz-Aussagen und den Folgen geäußert.

Was sagen Sie zu den Aussagen ihres CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz im ZDF-Sommer-Interview am vergangenen Sonn-

tag?

Stefan Leßenich: Die Aussagen von Herrn Merz waren natürlich sehr unglücklich und unsensibel. Wir haben einen ganz klaren Beschluss der CDU, dass wir keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD – egal auf welcher Ebene – anstreben. Insofern ist die Diskussion an der Stelle eigentlich zwecklos. Ich bin der Meinung: Nein heißt Nein! Wir werden mit der AfD auf gar keinen Fall in irgendeiner Form kooperieren. Und Herr Merz hat seine Aussagen nach dem Sommerinterview dann auch wieder relativiert und hat klargestellt, dass er zu einer Abgrenzung zur AfD steht. Und er hält sich auch an den CDU-Beschluss. Und das ist auch gut so. Aber die Äußerungen haben natürlich schon Unruhe in die Partei gebracht.

Hatten die Aussagen denn auf die Arbeit der CDU in Wermelskirchen einen Einfluss? Oder gab es sogar Parteiaustritte?

Leßenich: Nein! Ich habe persönlich zwei, drei Anrufe erhalten. Man hat sich ausgetauscht zu dieser Äußerung, aber nachdem Herr Merz seine Aussagen relativiert hat, wurde es auch wieder ruhiger. In der CDU in Wermelskirchen herrscht deswegen keine Unruhe. Zumal die AfD hier auch keinerlei Rolle spielt. Die Partie ist nur mit zwei Personen im Stadtrat vertreten.

Es gibt also keine Zusammenarbeit in Wermelskirchen mit der AfD?

Leßenich: Nein! Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen wir nach wie vor aus.

Aber Sie können natürlich nicht verhindern, dass die AfD bei Beschlüssen mit der CDU stimmt?

Leßenich: Das ist richtig. Das sind demokratisch gewählte Vertreter im Rat der Stadt. Natürlich können wir das Abstimmungsverhalten der beiden nicht beeinflussen. Das ist völlig klar.

Und das wollen Sie auch nicht, denn das würde nicht dem demokratischen Sinne entsprechen.

Leßenich: Richtig. Wenn die AfD bisher im Stadtrat einen Antrag gestellt hat, haben wir diesen immer abgelehnt. Also auch da gibt es keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Und das wird auch in der Zukunft so sein.

