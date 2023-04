Les Searle webt einen dichten Jazzteppich

Quartett läutete einen entspannten Frühlingsvormittag im Haus Eifgen ein.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Um die Wartezeit auf das festliche Ostermontags-Mittagessen ein wenig zu verkürzen, bot sich ein Besuch im Haus Eifgen an. Dorthin hatte das Wermelskirchener Jazz-Urgestein Les Searle zusammen mit Heiner Wiberny am Saxophon, Klarinette und Querflöte, Paul G. Ulrich am Kontrabass und Schlagzeuger Marcel Wasserfuhr zur Swing-Matinee eingeladen. Das Haus Eifgen war gut gefüllt, draußen schien die Frühlingssonne und ihre Strahlen ins Innere. Die Stimmung unter den rund 80 Zuhörern war entsprechend gelöst. Natürlich war die Musik des Quartetts perfekt dazu geeignet, einen solchen Frühlingstag einzuläuten.

Pianist Les Searle, der Jazz-Sessions in Wermelskirchen ins Leben gerufen hat, begeisterte mit seinem virtuosen und stets songdienlichen Spiel, während er gleichzeitig mit seinen Mitmusikern einen dichten Jazz-Teppich webte. Etwa im lateinamerikanisch angehauchten „Rocking Samba“, bei dem Wiberny mit seiner Querflöte jede Menge Akzente zu setzen wusste. „Coming Home“ hingegen zeigte einen entfesselt aufspielenden Wasserfuhr am Schlagzeug, während Ulrich munter zwischen Zupf- und Streich-Bass hin- und herwechselte, was dem Gesamtsound eine weitere interessante Facette verlieh. Bei aller Virtuosität war die Swing-Musik des wunderbar aufeinander eingespielten Quartetts aber vor allem eines – eingängig. Jede Note, jede Pointierung und jeder Lauf saßen und waren dabei so gefällig komponiert, dass man schon beim ersten Hören mitpfeifen konnte. Das ist aber kein Manko, ganz im Gegenteil, denn wenn man genau hinhörte, entdeckte man eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Akzente aller Instrumentalisten. Wenngleich Jazz zusammen gespielt wird, ist doch die jeweilige Individualität der Musiker immer noch sehr wichtig.

Wohnzimmer-Atmosphäre trägt zum Sich-Wohlfühlen bei

Die Wohnzimmer-Atmosphäre im Haus Eifgen trug sicherlich dazu bei, dass man sich besonders wohl fühlte, wenn man den Songs des Quartetts lauschte. Dem einen oder anderen wurde sich allerdings zu viel unterhalten, so dass der Wunsch geäußert wurde, doch ein wenig leiser zu sein. Aber das tat der guten Stimmung keinerlei Abbruch – letztlich haben beide Seiten hier ihre Berechtigung. Denn es ist die Art von Musik, der man entweder aufmerksam lauschen möchte oder als angenehme Berieselung im Hintergrund erleben möchte. Außerdem war das Setting einer Ostermontags-Matinee ja auch eher der Gemütlichkeit zugeneigt. Wirklich störend waren die Unterhaltungen ohnehin nicht, die Musik übertönte die Stimmen allemal.

Die Ansagen, die Les Searle zwischen den Songs brachte, waren meist kurz und beschränkten sich auf die Songtitel. Das reichte auch, wobei durchaus immer wieder ein wenig Humor durchschimmerte. Wenn er etwa vor „Cats And Flowers“ sagte, dass es sich dabei um eine Zustandsbeschreibung seines Zuhauses handeln würde. „Und ich könnte noch eine ganze Menge hinzufügen“, fügte er schmunzelnd hinzu.

„Alice In Wonderland“ hingegen müsste er nicht übersetzen, was tatsächlich nicht nötig war, da man sich bei der charmanten Komposition problemlos die kleine Alice vorstellen konnte, wie sie sich im Wunderland umherbewegt, mit dem Hasen und Humpty Dumpty herumtollt und auch ansonsten gar nicht weiter weiß, wie ihr geschieht.

Es war insgesamt ein Vormittag, wie er besser kaum passen konnte. Denn die gute Stimmung, die man eigentlich bei jedem Konzert im Haus Eifgen verspürt, wurde durch den Feiertag, den sonnigen Frühlingsvormittag und natürlich die gut aufgelegten Musiker noch potenziert.