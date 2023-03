Leila Tigani gewinnt die Erstauflage von Hidden Talent

Finalrunde des Gesangswettbewerbs lockte über 150 Besucher in die Katt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Premiere gelungen: Mit über 150 Besuchern, zumeist Familien, Freunde und Fans der Akteure auf der Bühne, war die Kleine Halle der Kattwinkelschen Fabrik bei der Finalrunde des Gesangswettbewerbs Hidden Talent gut besucht. Das Publikum der erstmals vom Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik organisierten Veranstaltung geizte bei den Auftritten der Nachwuchs-Goldkehlchen nicht mit Applaus. Den Sieg trug letztlich die 17-jährige Leila Tigani aus Langenfeld davon. Aber, so wurde Kolja Pfeiffer als federführender Organisator und Moderator des Abends nicht müde immer wieder zu betonen: „Heute Abend haben alle schon gewonnen.“

Die Finalisten konnten Erfahrung mit einer Live-Band sammeln

Die zehn Finalisten hatten sich in einer Vorrunde für das Finale qualifiziert. Entscheidend war in beiden Runden das Urteil einer Jury, die beim Finale aus der Sängerin und Musikschul-Gesangslehrerin Ji-In Cho, der Singer-Songwriterin Johna (Nadine Krämer) und dem Jazz-Musiker Florian Franke bestand. Anfangs waren 30 Nachwuchstalente bei Hidden Talent gestartet. Aus diesem Reihen kristallisierten die Juroren zehn Finalistinnen heraus. Aufgrund von Terminschwierigkeiten einer Sängerin durfte der 14-jährige Areseni Dubyna nachrücken und war die einzige männliche Stimme des Abends. „Gefühlt sind die jungen Frauen dem Format eines solchen Wettbewerbs eher aufgeschlossen“, schätzte Kolja Pfeiffer die Überzahl der Sängerinnen ein.

In der Vorrunde standen sie noch mit eigenen Instrumenten vor der Jury, im Finale traten die Teilnehmer mit Live-Band auf: Sihna Maagé (Keyboards), Markus Bielefeld (Gitarre), Vincent Kuhlen (Gitarre), Fabian Andricevic (Bass) und der Leiter der Wermelskirchener Musikschule, Jens Olaf „Paul“ Mayland (Schlagzeug). Dazu sorgte Daniel Schütz für die Ton-Mischung, Nico Golz für das Licht. Damit schufen die Hidden Talent-Macher eine professionelle, hochkarätige Atmosphäre, in der die Nachwuchssänger ihre Auftritte absolvieren konnten. „Das ist natürlich eine Herausforderung. Die Nachwuchstalente hatten am Nachmittag vor der Abendveranstaltung nur eine gemeinsame Probe mit der Band“; sagte Kolja Pfeiffer. Die zehn Finalisten stammen unter anderem aus Langenfeld, Leverkusen, Wuppertal und auch Wermelskirchen.

“Ich fühle mich super“, stellte Leila Tigani nach dem Sieg fest: „Alle Finalisten waren gut – allzu viele Chancen habe ich mir im Vorfeld gar nicht ausgerechnet.“ Geprobt habe sie natürlich auch. Tigani war gemeinsam mit ihrer Langenfelder Musikschul-Gesangslehrerin Christina Kühne nach Wermelskirchen gekommen. Bereits in 2019 und 2022 war Leila Tigani bei Jugend musiziert vertreten und schaffte es dabei bis ins Bundesfinale. Bei Hidden Talent habe sie sich sehr gut aufgehobent, lobte Leila Tigani: „Durch die Teilnahme wollte ich vor allem neue Erfahrungen sammeln.“ Dazu kämen Freundschaften mit anderen Kandidaten. Jetzt stehe aber erstmal das Abitur an, solange würde sie mit Wettbewerben pausieren.

Die Jury-Entscheidung für Leila Tigani fiel sehr eindeutig, berichtete Johna nachdem sich die Juroren für 15 Minuten zur Beratung zurückgezogen hatten: „Alle Kandidaten waren gut und haben es verdient, in der Endrunde des Wettbewerbs zu stehen. Leila Tigani war für uns so überzeugend, weil sie perfekt mit viel Herz gesungen hat.“ Schon nach dem Auftritt der Langenfelderin, die „Writing’s on the wall“ von Sam Smith sang, lobte Florian Franke: „Eine wunderschöne Kopfstimme.“ Und Ji-In Cho attestierte Leila Tigani eine „Wahnsinns-Atemführung“.

Hidden Talent

Aufgrund der guten Resonanz kann Kolja Pfeifer sich eine Folge-Auflage von Hidden Talent durchaus vorstellen. Alle Teilnehmer der Vorrunde konnten sich bereits über ein Gesangsmikrofon freuen, Siegerin Leila Tigani erhielt obendrein ein Studio-Mikrofon und einen Gutschein für eine Studio-Aufnahme.